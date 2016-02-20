Ronaldinho güzellerle gece alemlerinde!

Adı bir dönem Beşiktaş ve Antalyaspor ile anılan Brezilyalı yıldız futbolcu Ronaldinho, boş zamanlarını eğlence ile değerlendiriyor. Fluminense'den ayrıldıktan sonra henüz bir kulüpte forma giymeyen yıldız futbolcu Salvador'da bir partide görüntülendi.
Adı bir dönem Beşiktaş ve Antalyaspor ile anılan Brezilyalı yıldız futbolcu Ronaldinho, boş zamanlarını eğlence ile değerlendiriyor. Fluminense'den ayrıldıktan sonra henüz bir kulüpte forma giymeyen yıldız futbolcu Salvador'da bir partide görüntülendi.