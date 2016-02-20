Ronaldinho güzellerle gece alemlerinde!

Adı bir dönem Beşiktaş ve Antalyaspor ile anılan Brezilyalı yıldız futbolcu Ronaldinho, boş zamanlarını eğlence ile değerlendiriyor. Fluminense'den ayrıldıktan sonra henüz bir kulüpte forma giymeyen yıldız futbolcu Salvador'da bir partide görüntülendi.



ESMER GÜZELLE EĞLENDİ

Alkollü olduğu gözlemlenen Sambacı'nın bir esmer güzeli ile de samimi tavırları dikkat çekti.

Avrupa'da futbol oynayıp oynamayacağı sorulan 35 yaşındaki futbolcu, "Göreceğiz. Söyleyemem" ifadelerini kullandı.

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