Ronaldinho Antalyaspor’a Geliyor!

Antalyaspor Başkanı Gültekin Gencer daha önce teklif yaptıkları Brezilyalı yıldız oyuncu Ronaldinho’nun transferindeki son gelişmeleri yarın düzenleyeceği basın toplantısı ile açıklayacak. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yönünde net açıklama yapmaktan kaçınan Gencer, yarın düzenleyeceği basın toplantısı ile gelinen son noktayı kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.



"SÖZLEŞMEYİ GÖNDERMESİNİ BEKLİYORUZ"





Gencer daha önce yapmış olduğu açıklamada, "Biz Samuel Eto'o vasıtasıyla kendisine bir teklif yaptık. Kendisi teklifimize olumlu yaklaştı. Bunun sonucunda bir sözleşme hazırladık ve kendisine ilettik. Bunu ilk defa söylüyorum. Ronaldinho sözleşmede yazan birkaç maddede problem yaşadığını ve bunların düzeltilmesini istedi. Kendisi problem yaşanan maddelerle ilgili düzenleme yaptıktan sonra bir örneğini de bize gönderecek. Ancak şu an için imzalanmış bir sözleşme söz konusu değil. Ronaldinho'nun bize göndermesini beklediğimiz sözleşme örneği elimize geçerse ve bize de uygun olursa belki 1 saat içinde belki de 1 hafta içerisinde kendisiyle sözleşme imzalarız" demişti.