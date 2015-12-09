Romelu Lukaku: İdölüm Didier Drogba

Romelu Lukaku,

dedi.

Evertonda oynadığı 100 maçta 50 gol kaydeden Lukaku, bunun bir tesadüf olup olmadığı sorusuna "Bu benim standartım olması için 16 yaşında koyduğum hedef. Bu sezon oyunum biraz daha gelişti. özellikle kaleye arkam dönük takımı rahatlatacak pozisyonlarda. Çok iyi çalışıyorum ve daha iyisini yapmak için üğraşıyorum. Kafamı önüme eğip çok çalışıp bir sonraki maçı düşünüyorum. Geriye dönüp bakmıyorum. Crystal Palace maçından sonra Alan Pardew bana yeni Drogba dedi. Onunla kıyaslanmak çok güzel bir duygu" dedi.