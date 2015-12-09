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Romelu Lukaku: İdölüm Didier Drogba

Everton'ın oyuncusu Romelu Lukaku, idolünün Didier Drogba olduğunu açıkladı.

Romelu Lukaku: İdölüm Didier Drogba
Romelu Lukaku, "Drogba benim idolüm ve kendisi bunu biliyor fakat ben yeni Drogba değilim. Benin adım Romelu Lukaku ve ismimden gurur duyuyorum. Ben kendi hikayemi yazmak istiyorum. Drogba'ya saygım sonsuz telefonla arayıp kendisinden bilgi alıyorum. Aramızda çok sıkı bir arkadaşlık var ilk tanıştığımız günden beri. Drogba çok iyi bir profesyonel ve gerçek bir lider. Takımın ona ihtiyacı olduğu anda hep orada oldu. Ben de bir gün onun bu özelliğine sahip olmak için çalışıyorum" dedi.

Evertonda oynadığı 100 maçta 50 gol kaydeden Lukaku, bunun bir tesadüf olup olmadığı sorusuna "Bu benim standartım olması için 16 yaşında koyduğum hedef. Bu sezon oyunum biraz daha gelişti. özellikle kaleye arkam dönük takımı rahatlatacak pozisyonlarda. Çok iyi çalışıyorum ve daha iyisini yapmak için üğraşıyorum. Kafamı önüme eğip çok çalışıp bir sonraki maçı düşünüyorum. Geriye dönüp bakmıyorum. Crystal Palace maçından sonra Alan Pardew bana yeni Drogba dedi. Onunla kıyaslanmak çok güzel bir duygu" dedi.

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