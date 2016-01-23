Romanya'da National Arena'ya ruhsat Şoku!

AÇILIR KAPANIR TAVANIN RUHSATI YOK!

30 Ekim'de meydana gelen gece kulübü yangınında, yangın çıkışının olmaması ve sayısı 63'e yükselen ölümler Romanya'da büyük bir infial oluşturdu. Ruhsatlandırmadaki suiistimaller ve usulsüzlükler tek tek masaya yatırıldı. Onlarca işyeri, eğlence mekanı boşaltıldı. Kapısına kilit vurulan en ilginç yer ise, National Arena. 234 bin Euro'luk yatırımla 2011 yılında hizmete açılan 55 bin kapasiteli stadyum, açılır kapanır tavanın ruhsatı olmadığı gerekçesiyle kapatıldı. Başlangıçta sabit tavan projesiyle ruhsatlandırılan stadyumda, sonradan yapılan değişiklikle açılır kapanır tavan projesi uygulandı. Büyükşehir Belediyesi ise, değişikliğin ilk ruhsatı kapsamadığını gerekçe göstererek stadyumu mühürledi. Belediye, stadın bu güne kadar işlemesine göz yumulmasından Acil Durum Müfettişliği'ni sorumlu tuttu.

TEKRAR AÇILMASI ZOR

Yeni tavan projesinde kullanılan malzemenin standartları karşılamadığı ileri sürülüyor. Bu durumda stadyumun tekrar hizmete açılması zor görünüyor.





234 MİLYON EUROLUK BÜYÜK KÜLFET

National Arena'nın kapanması ekonomik olarak da büyük bir külfet oluşturuyor. 234 milyon Euro harcanarak tamamlanan stadyum, 4 yıl içinde 26 milyon euro masraf çıkarttığı ancak sadece 13 milyon Euro gelir getirdiği belirtildi.

CLUJ ŞEHRİNE ALINDI

National Arena, Steaua Bükreş Kulübü'ne kiraya verilmişti. Steaua Bükreş, ikinci yarı maçlarını eskiden olduğu gibi Ghencea'da oynayacak. Romanya'nın yapacağı milli maçlar da mevcut durumdan etkilendi. Mart sonunda Litvanya ile oynanacak özel maç Cluj şehrine alındı.

Romanya'nın UEFA standartlarındaki en büyük stadyumunun kapısına kilit vuruldu. National Arena'ya sonradan eklenen açılır kapanır çatının ruhsatı olmadığı için, İtfaiye Kurumu, stadyumu mühürledi. Romanya Milli Takımı'nın mart sonunda Litvanya ile yapacağı özel maç, Cluj şehrine alındı.