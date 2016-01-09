Roman Motta'nın yeni adresi Antalyaspor oldu

Antalyaspor, Beşiktaş'tan ayrılan Brezilyalı oyuncu Ramon Motta ile 2,5 yıllığına anlaştı. Motta kendisini kırmızı beyazlı renklere bağlayan imzayı kulüp yöneticilerinin katılımıyla Antalyaspor Hasan Subaşı Tesisleri'nde attı. Motta, Beşiktaş'tan ayrılırken bir kırgınlık yaşamadığını, Şenol Güneş'in onayını aldığını söyledi.



"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

İmza töreni öncesi kısa bir açıklamada bulunan Ramon Motta, daha önce Antalyaspor'da oynayacağı sözü verdiğini hatırlattı. Sahada taraftarın beklentilerini karşılamak için mücadele edeceğini belirten Motta, Beşiktaş'tan ayrılırken herhangi bir kırgınlık yaşamadığını söyledi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile görüşerek onayını aldığını kaydeden Motta, "Oynamak için ayrılmak istediğimi söyledim. Kendisi de beni anlayışla karşıladı. Şu anda Antalyaspor oyuncusuyum. Antalyaspor için elimden geleni yapacağım." dedi.

"ETO'O İYİ BİR LİDER"

Antalyaspor'da top koşturan Samuel Eto'o için 'iyi bir lider' yorumunda bulunan Motta, "Dünya çapında bir oyuncu Eto'o ile oynamak benim için çok mutluluk verici." diye konuştu.

"TARİHİ BİR ZAMANDA GELMİŞİM"

Süper Lig 2015 - 2016 Hasan Doğan Sezonu'nda mücadele eden Antalyaspor'un bu yıl kuruluşunun 50. yılı olduğunu öğrenince daha da mutlu olduğunu ifade eden Ramon Motta, "Antalyaspor'a tarihi bir zamanda gelmişim." ifadelerini kullandı.

"2,5 YIL OLARAK BELİRLEDİK"

Antalyaspor Kulübü Başkanı Gültekin Gencer ise ara transfer döneminde getirilmesi düşünülen ilk ismin Ramon Motta olduğunu belirterek, "Başka takımlarla adı geçse de henüz ligler bitmeden Antalya'ya geldi. O gün ilk söylediği 'Antalyaspor'da oynamak istiyorum. Başkanım ben Antalyaspor'da oynak istiyorum.' diye söz vermişti. Hepimize hayırlı olsun. En önemli takviyemiz olduğunu düşünüyoruz. Sözleşme süresini 2,5 yıl olarak belirledik." şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Ramon Motta kendisini Antalyaspor'a bağlayan anlaşmayı imzalayarak Antalyaspor formasıyla objektiflere poz verdi. Brezilyalı defans oyuncusu Motta, 27 yaşında.