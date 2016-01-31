Roman Abromoviç pahalı yaşamıyla gündemde

Rus işadamı ve Chelsea futbol takımının sahibi olan Roman Abromoviç'in kızı Sofia, İngiltere'nin en gözde bekar genç kızı olarak anılıyor.18 yaşındaki Sofia, milyonlarca sterlin değerinde bir servete sahip ve birçok yaşıtının ancak hayal edebileceği bir hayat yaşıyor.



ÖZEL HELİKOPTERLE OKULA GİDİYOR

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Okuluna bazen bir şoförün kullandığı özel bir kurşun geçirmez araçla bazen de helikopterle gidiyor Sofia Abramoviç. Beckham ailesinin genç üyeleri ile partilerde eğleniyor. Kimi zaman da çeşitli etkinliklerde kırmızı halıda boy gösteriyor.

FOTOĞRAFLARI OLAY OLDU

Roman Abramoviç'in, ikinci eşi İrina Abramovic ile evliliğinden dünyaya gelen 5 çocuğundan biri olan Sofia, son dönemde Instagram hesabından paylaştığı pozlarla gündeme geldi. Lüks tatil yörelerinde çekip paylaştığı pozları olay yaratan Sofia Abramoviç o kadar ilgi gördü ki çareyi hesabını korumalı hale getirmekte buldu.

YAPTIĞI HARCAMALARLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Genç kız, son olarak yeni yıl tatilinde gittiği Antibes'te yaptığı harcamalarla gündeme geldi. Sofia Abramoviç'in geçen Nisan ayında babasına ait bir gece kulübünde düzenlediği doğum günü kutlaması da gazete manşetlerinden inmemişti.

YENİ YAŞINA MALDİVLERDE GİRDİ

500 davetlinin katıldığı bir partiyle yeni 18 yaşına giren Sofia o gün çok sevdiği babasından mahrum kaldı. Çünkü Roman Abramoviç, eski eşi, Sofia'nın annesi İrina ile karşılaşmamak için o partiye gitmedi. Sofia Abramoviç, yeni yıla annesi ve kardeşleriyle birlikte Maldivler'de girdi. O sırada babası ve üçüncü karısı Daria Zhukova da bir başka ünlü adada St. Barts'ta aralarında yönetmen ve yapımcı George Lucas'ın da bulunduğu ünlü konuklarını ağırlıyordu.

KORUMA ORDUSUYLA GEZİYOR

Bu kadar büyük zenginliğin eksileri de var elbette. Sofia Abramoviç, okula bir şoförün yanı sıra bir koruma ordusuyla gidiyor. Bu 'ekip' okul çıkışına kadar onu bekliyor. Genç kıza sedece okula değil başka bir yere giderken de eşlik ediyorlar üstelik. Sofia Abramoviç, babasının isteği üzerine herhangi bir yere yanında korumaları olmadan gidemiyor. Müzeye giderken bile korumaları yanında oluyor.Sofia Abramoviç, Londra'da iki lüks evde yaşıyor annesiyle. Her ikisi de kentin en gözde semtlerinde.

2 MİLYAR DOLAR ESKİ EŞİNE ÖDEME YAPTI

Roman Abramoviç, 2007 yılında 16 yıllık eşi İrina'dan boşanmış ve bu sırada rekor bir tazminat ödemişti. O sırarda 19 milyar dolar serveti olan iş adamı bunun 2 milyar dolarını eski eşine ödemişti. Roman Abramoviç; yakın dostu olan iş adamı Alexander Zhukov'un kızı Daria ile ilişkisi nedeniyle karısından boşandı.

15 YAŞ FARK VAR

Şu anda 49 yaşında olan Roman Abramoviç ile uğruna karısını boşadığı Daria Zhukova arasında 15 yaş fark var. Çiftin iki çocuğu bulunuyor.