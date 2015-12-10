Romalı Salih Uçan'dan samimi itiraflar

AS Roma, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu son hafta maçında Belarus'un BATE Borisov ekibi ile 0-0 berabere kalırken, 5 puanla grup ikincisi olarak üst tura yükselmeyi başardı.

UEFA'ya bildirilen listede yer almasına karşın dün akşamki maçın 18 kişilik kadrosunda bulunmayan Salih Uçan, Gervinho'nun maç öncesinde ısınma hareketleri yaparken sakatlanması üzerine yedek kulübesine çağrıldı.

Teknik Direktör Rudi Garcia, Fenerbahçe'den iki yıllığına kiralanan Salih'i, 83'üncü dakikada Falque'nin yerine oyuna dahil etti.

Salih Uçan, Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Doğan Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirmelerde bulundu.

"Rakibimizi bekliyoruz"

Salih, ligde çok az forma şansı bulmamasına rağmen, üst üste iki Şampiyonlar Ligi maçında, özellikle dünya devi FC Barcelona'ya karşı Camp Nou'da (24 Kasım'da) oynamış olmasına ilişkin duygularını şöyle dile getirdi:

"Gönül ister ki daha çok oynayayım, ama maça girdiğimde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Tabii daha çok oynamak istiyorum. Barcelona'ya karşı oynadık, o kötü bir mağlubiyetti (6-1), ondan fazla konuşmayalım. Bugüne döndüğümüzde, çok istedik kazanmayı ama böyle bitti. Sonuçta tur atladık. Şimdi rakibimizi bekleyeceğiz."

Camp Nou'da daha önce de sahaya çıktığını, orada hazırlık maçı yaptıklarını hatırlatan genç oyuncu, "Ama Şampiyonlar Ligi maçında oynamak daha da önemliydi tabii ki. Orada oynamak hoşuma gitti, ama kötü bir mağlubiyet oldu bizim için" dedi.

"Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takımız"

21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Devler Ligi'nde şanslarının olup olmadığı sorusuna ise, "Şansımız var tabii. Biz güçlü bir takımız. Bu aralar biraz maç yoğunluğundan da olabilir, birazcık yorulduk mu diyeyim... Çünkü sezonun başında iyi başladık, iyi gittik, şimdi sezon ortası, normal. 3 günde bir maç... İyi takımlarla oynamak kolay değil, ama Şampiyonlar Ligi'nde bence iddialı bir takımız" diye karşılık verdi.

"Beraberlik, mağlubiyetler bizde düşmeye neden oldu"

Salih, İtalyan basınının, son maçlarda motivasyonsuz bulduğu Roma'yı eleştirmesi konusunu ise, "Benim düşüncem biraz sonuçlara bağlı, çünkü iyi oynasak da kötü oynasak da, sonuç... Kazanırsak maçları, her zaman takım olarak, taraftar olarak da iyi olur. Beraberlik, mağlubiyet olunca biraz düşme oluyor. Bu normal bence" diye değerlendirdi.

Salih, Serie A'da yaklaşık 20 yıldır ilk kez liderlik yarışında bu kadar belirsizlik olmasına ilişkin düşüncelerini de şöyle açıkladı:

"Ben geçen sene geldim. Geçen sene Juventus şampiyondu ve 4 sene üst üste onlar oluyordu. Baya iyi bir takımdı. Bu sene de biraz darbe alarak geldiler, ama geldiler onlar da. Şimdi Inter var, biz varız, Juventus, Fiorentina var. Bakalım, bu sene ne olacağı belli değil."

Genç oyuncu, İtalya'ya adaptasyonunun güzel gittiğini, burada artık daha rahat olduğunu da söyledi.