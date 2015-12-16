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Roma kulübü Salih Uçan hakkında son kararını verdi

İtalta'nın Serie A ekiplerinden Roma 11 milyon euro satın alma opsiyonu ile kiraladığı Salih Uçan'ı opsiyonu kullanıp bonservisini almayı planladığı ortaya çıktı

Roma kulübü Salih Uçan hakkında son kararını verdi
 İtalta'nın Serie A ekiplerinden Roma 11 milyon euro satın alma opsiyonu ile kiraladığı Salih Uçan'ı opsiyonu kullanıp bonservisini almayı planladığı ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin kiralık olarak gönderdiği Salih Uçan'ı İtalyanların geri göndermeye niyeti yok. Salih Uçan'ı geleceğe yatırım olarak gören Roma kulübü, milli futbolcuyu satın almak istiyor.

ANLAŞMA KESİN

İngiiltere'nin Sky Sport sitesi Roma'nın takımda kiralık oynayan Salih Uçan'ın bonservisini 11 milyon Euro'ya Fenerbahçe'den almaya hazırlandığını yazdı. Roma'nın Salih Uçan'ı geleceğe yönelik bir yatırım olarak gördüğünün belirtildiği habere göre transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

FENERBAHÇE NE KADAR KAZANMIŞ OLACAK?

Kiralık sözleşmesinde bulunan 11 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu maddesini kullanacak olan Roma, Fenerbahçe'ye kiralama sürecinde 4 milyon 750 bin Euro ödedi. Transferin gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe'nin Salih Uçan'dan kazandığı para 15 milyon 750 bin Euro'yu bulmuş olacak.

(Kaynak: futbolarena)
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FenerbahçeRomaSalih Uçan
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