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Roma ile anlaşma tamam son sözü Seydou Doumbia söyleyecek

Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan Seydou Doumbia için kiralık olarak Roma ile tüm prüzler giderildi son sözü yıldız futbolcu söyleşecek

Roma ile anlaşma tamam son sözü Seydou Doumbia söyleyecek

 Ara transferin bitmesine 4 gün kala F.Bahçe forvet için yoğun mesaiyi sürdürüyor.



Sarı-lacivertli yönetim, İtalya'da Roma kulübüyle Seydou Doumbia'nın transferi için temasta. Sezon başında Al Ain'e kiraladığı Emenike'yi şimdi satış opsiyonu West Ham'da olmak üzere İngiliz kulübüne kiralayacak olan Fenerbahçe, aynı yöntemle Roma'dan Doumbia'yı almanın planlarını yapıyor.



Golcü oyuncuyla henüz anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe, Doumbia ile görüşmelerini sürdürüyor.



Terraneo yok yetki kardeşte



Doumbia transferi F.Bahçe'de bir gerçeği de su yüzüne çıkardı. Sezon başında transferin tek patronu Sportif Direktör Terraneo'dan yetkiler alındı.



İtalyan spor adamı Doumbia transferine karışmıyor. Tüm görüşmeleri Roma'ya giden Başkan Aziz Yıldırım'ın kardeşi yönetici Ali Yıldırım yürütüyor.

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Seydou Doumbia
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