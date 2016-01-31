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Roma'dan Seydou Doumbia Rest!

Fenerbahçe'nin peşinde olduğu ve anlaşamadığı Seydou Doumbia için Roma kulübü yöneticilerin baskı yaptığı ortaya çıktı

Roma'dan Seydou Doumbia Rest!

 İtalya'dan Fenerbahçe'den gelen teklifi değerlendirmeyi reddeden Seydou Doumbia'ya "mobing" uygulandığı iddiası ortalığı karıştırdı.

Fildişili oyuncunun Türkiye'de oynamak istememesi ve Fenerbahçe'den aldığı teklifi reddetmesi üzerine zor durumda kalan Roma'lı yöneticilerin Doumbia'yı idmanlara almaması için teknik direktör Luciano Spaletti'ye baskı kurdukları iddia edildi.

"FENER'E GİT"

Ayrıca sportif direktör Walter Sabatini'nin de Doumbia'ya F.Bahçe'ye gitmek zorunda olduğunu söyleyerek sıkıştırdığı iddia edildi. Bu arada Doumbia'nın Premier Ligi istediği ve Swansea'ya yakın olduğu bildirildi.
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Seydou Doumbia
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