Roma'dan Salih Uçan'a büyük şok!

İtalya Ligi takımlarından Roma'da Luciano Spalletti'nin gelişi Salih Uçan'ın kaderini ciddi şekilde değiştirdi.

Salih'i kiralık göndermek isteyen ancak Fenerbahçe'den izin alamayan Spalettii, bu kez çok kritik bir karar daha verdi. İtalyan teknik adam, Salih Uçan'ı Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları maçlar öncesinde UEFA kadrosundan çıkardı.

56 yaşındaki teknik adamın, Salih Uçan'la ilgili bu kararı İtalyan medyası tarafından duyuruldu. Roma'da yeni transferlerden Stephan El Shaarawy, Diego Perotti'nin kadroda yer alması ise dikkat çekti.

SALİH VE FALCAO'NUN ORTAK KADERİ

Bu arada Salih Uçan gibi Chelsea'de de Radamel Falcao, Guss Hiddink tarafından UEFA kadrosundan çıkarıldı. Hollandalı teknik adam, yeni transfer Alexandre Pato'yu kadroya yazarken, Kolombiyalı golcü Falcao'yu liste dışı bıraktı.

Kaynak : Sporx