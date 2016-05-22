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Rodallega Galatasaray’a Gelmek İstiyor!

Akhisar Belediyespor kulübünde bu sezon içerisinde attığı 19 golle dikkatleri üzerine çeken Rodallega Galatasaray’a gelmek istiyor.

Rodallega Galatasaray’a Gelmek İstiyor!

Galatasaray Akhisar Belediye'nin Kolombiyalı golcüsü Rodallega için girişimlerini sıklaştırdı.

Ege ekibinin yöneticileri, Galatasaray'ın henüz kendilerine resmi bir teklif yapmasa da Rodallega ile ilgilendiklerini aracılarla ilettiğini belirttiler. Çin takımlarının ülkedeki yabancı sınırlaması nedeniyle Rodallega için geri adım atması da Galatasaray'ın transferde elini güçlendirdi. Akhisar yönetiminin, golcü oyuncunun yerine şimdiden yeni forvet aramaya başladığı belirtiliyor. G.Saray'ın bu hafta Rodallega için Akhisar yönetimiyle masaya oturarak resmi teklif yapması bekleniyor. Kolombiyalı futbolcu için 2.5 milyon Euro ile birlikte bir ya da iki oyuncunun teklif edileceği gelen bilgiler arasında.

RODALLEGA ÜCRETİNİ SORUN ETMİYOR

Akhisar Belediyesporlu yöneticilerin takas teklifine pek sıcak bakmadığı biliniyor. Ancak Galatasaray Yönetimi'nin teklif edeceği oyuncuların kabul görmesi durumunda Ege kulübü para+takas teklifini kabul edeceği öne sürüldü. Kolombiyalı futbolcunun alacağı ücrette bir sorun olmadığı ve gereken kolaylığı sağlayacağı öğrenildi. Bu transferin bu hafta netleşmesine kesin güzüyle bakılıyor...

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