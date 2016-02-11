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Robin Van Persie yuvadan uçuyor mu?

Adı dаhа öncе birçоk tаkımlа аnılаn Rоbin Vаn Persie için şimdi de Çinlilеr gеliyоr

Robin Van Persie yuvadan uçuyor mu?

 Robin Van Persie’den beklentiler büyük olsa da Sarı-Lacivertliler’de attığı gollerle değil, genelde yedek kalması ve Pereira ile yaşadığı sorunlarla gündeme geldi. 



Bu süreçte adı önce Barcelona ile anıldı. İspanyol devinin, ocak ayında Van Persie için teklif yapacağı iddia edildi. Ocak ayında ise Chelsea devreye girdi ama bir gelişme yaşanmadı. Bu dönemde bir Dubai takımı da Uçan Hollandalı için Fenerbahçe’ye tam 22 milyon Euro (72.6 milyon TL) teklif etti. Ancak Aziz Yıldırım geri çevirdi.

Piyasası hiç düşmüyor



Şimdi de yaptıkları yüksek bedelli transferlerle adlarını duyuran Çin kulüpleri Robin van Persie’nin peşine düştü. İlginç olan, 32 yaşındaki forvetin Fenerbahçe’de sürekli yedek kalmasına rağmen bu kadar fazla teklif alması. Arsenal ve Manchester United’daki performansıyla dünyanın sayılı forvetleri arasına giren Robin van Persie, hâlâ transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

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Robin Van Persie
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