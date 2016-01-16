Robin van Persie'ye Alex Ferguson formülü

Fenerbahçe'de Giresunspor maçında attığı 2 gol ile eski günlerine dönüş sinyali veren Robin van Persie tüm camiayı sevindirdi. Hollandalı yıldızın 2012-13 sezonunda dünyaca ünlü menajer Alex Ferguson tarafından nasıl kullanıldığı sarı-lacivert günleri için de yol haritası oldu.





FERGUSON'UN ANEKDOTLARI ETKİLİ

Manchester United'ın efsane oyuncularından Rio Ferdinand'ın otobiyografisinde sunduğu anektodlar, Van Persie'nin en iyi nasıl kullanacağını Alex Ferguson'un cümleleriyle ortaya konmuştu.

TÜM TAKIMI BAŞTAN KURMUŞTU

Van Persie'yi gol yolunda bir numara olarak gören İskoç efsane, Rooney başta olmak üzere bütün takımını baştan kurmuştu. Tecrübeli hoca, Van Persie formulünü ise şu sözlerle tarif etmişti:

"Van Persie'ye iyi bakın, her zaman olması gereken yerlere doğru koşular yapar. Her zaman rakip savunmanın boşluklarını bulur. Van Persie'ye pas atmayı becerirseniz, o kesinlikle o golü yapar. Topu istediği zaman, istediği yerde Van Persie ile buluşturun."

GOL KRALI PERSIE

Hatta sırf bu yüzden Wayne Rooney'yi orta sahaya koyan Ferguson, Van Persie'ye o sezon hem gol krallığını kazandırdı, hem de lig şampiyonluğunun gelmesini sağladı.

(Kaynak: Milliyet)