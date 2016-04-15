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Robin van Persie'nin yerine Marcus Berg!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'nin, Panathinaikoslu yıldız futbolcuyu transfer etmek istediği iddia edildi.

Robin van Persie'nin yerine Marcus Berg!

Yunan basını Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin Van Persie'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağını ve yerine Panathinaikos'ta forma giyen İsveçli futbolcu Marcus Berg'in düşünüldüğünü iddia etti.

Bu sezon sarı-lacivertli takımda Teknik Direktör Vitor Pereira ile yaşadığı gerilimle sıkça gündeme gelen Hollandalı yıldız Robin van Persie için Yunan basınından bir iddia geldi.



SportDay'in haberine göre Süper Lig'de 10 gol 1 asiste imza atan Hollandalı yıldız sezon sonunda sarı-lacivertli takımdan ayrılacak. Haberde Persie'nin yerine gelecek ismin de İsveçli oyuncu Marcus Berg olduğu iddia edildi.

Persie 2011-2012 sezonunda Arsenal formasıyla 30, 2012-2013 sezonunda ise Manchester United formasıyla 26 gole imza atarak Premier Lig'de üst üste iki kez gol kralı olmuştu.

29 yaşındaki İsveçli futbolcu Berg ise Panathinaikos formasıyla bu sezon 10 gole imza attı.



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