Robin van Persie Monaco maçı kadrosuna alınacak mı?

Vitor Pereira, Monaco karşılaşmasından bir gün önce yapılan basın toplantısında Robin van Persie’yi kadroya almayacağını açıklamıştı. Hollandalı futbolcu, baldırındaki ağrılar nedeniyle birçok idmanda takımla çalışmadığı için 48 yaşındaki çalıştırıcı böyle bir karar almıştı.



MONACO KADROSUNA ALINACAK MI?



Taraftarlar, 32 yaşındaki golcünün rövanşta görev yapıp yapmayacağını merakla bekliyor. Van Persie’nin Fransa’ya gidecek olan kafilede yer alıp almayacağı bugün ve yarınki antrenmanların ardından netlik kazanacak. Eğer RvP takımla çalışır ve iyi bir performans sergilerse, maç kadrosuna alınacak.



KADRO DIŞI KALABİLİR



Yine özel çalışma yaparsa, rövanşta da kadro dışı kalacak. Monaco mücadelesinde oynamayı çok isteyen Van Persie, ağrılarının nüksetmemesini umuyor. Tecrübeli forvet, Ülker Stadı’ndaki karşılaşmayı eşi Bouchra El Bali ile birlikte tribünden takip etmişti.