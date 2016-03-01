Robin van Persie kritik galibiyetin önemine vurgu yaptı!

İşte Van Persie'nin maç sonrası röportajı;

Maç ve sonuç değerlendirmesi yapar mısın? Sizin için ne kadar önemliydi?

Derbiyi kazanamasak aradaki fark 7 puan olacaktı. O yüzden çok önemli bir maçtı. Beşiktaş'ın deplasmanda iyi oynadığını biliyorduk, iyi takımlar ama bence biz kazanmayı hak ettik. Daha iyi olan taraftık. Bu maçla birlikte çok büyük bir adım atmış olduk.

Takımın hücum performansını nasıl buldun? Sence maç içinde beklediğin gibi fırsatlar bulabildin mi?

Bu aksam gole yaklaştığım da oldu. Volkan Şen'in ortaları vardı. Bir pozisyonda sağdan bana bir orta geldi. Dönüp vursam gol yapabilirdim ama iki savunmacı vardı, ben de Diego ile oynadım. Vursam daha kolay olurdu ama maçtan sonra konuşmak daha kolay tabi. Volkan Şen bu maçta çok iyi denemeler yaptı, çok çalıştı. Aramızda iyi bir uyum oluştu. Volkan çok güzel de bir gol attı. Onun için mutluyum. Ama kimin gol attığından çok kazanmamız önemliydi. Gol pozisyonlarına girmemiz de güzeldi.

Daha önce hiç 10 numara pozisyonunda oynadın mı? Çünkü maç içinde seni sürekli boş alan ararken görüyoruz.

U18'de oynarken 10 numara olarak santrforun arkasında da oynuyordum. Son adam olmaya başladıktan sonra bu özelliği de kullanmaya devam ettim. İhtiyacım olduğunda kendimi biraz geri atıyorum. Bazen savunma arkasına sarkarsınız, bazen kanada yönelirsiniz, bazen de savunmayı karşınıza alırsınız. Böylece orta saha ve defans arasında boşluk bulabiliyorum. Nani ve Volkan ile yardımlaşmam daha kolay oluyor. Saha içinde sürekli boşluk arıyorum. Pas gelmesi için uygun duruma gelmeye çalışıyorum. Sonuçta bir maçta kimseye yüzlerce top gelemez.

Son iki maçta 90 dakika oynadın. Bu durum seni nasıl etkiliyor, fiziksel açıdan kendini nasıl hissediyorsun?

Fiziksel durumumdan ve son 2 maçta 90 dakika oynamaktan dolayı çok mutluyum. Çünkü ben şu anda her şeyimi Fenerbahçe'ye vermek istiyorum. Hocama, takım arkadaşlarıma, taraftara asistler, goller, galibiyetler vermek istiyorum. Takıma yardım etmek istiyorum. Bana olan güvenlerini geliştirmek istiyorum. Şu anki gidişattan çok ama çok memnunum.

Fenerbahçe taraftarı seni çok seviyor. Onlar hakkında ne düşünüyorsun?

Taraftar benim için yeni bir deneyim diyebilirim. Fenerbahçe taraftarı Türkiye'ye gelmemi sağlayan önemli faktörlerdendi. Buradaki büyük maç atmosferini tecrübe etmek istiyordum zaten. Onları çok seviyorum. Maçtan önce, maç sırasında, sonrasında... Her zaman varlar. Bu benim için tamamen yeni bir şey.