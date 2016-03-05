Robin Van Persie kendisine özel hoca buldu!

Sezonun ilk bölümünde eleştiri oklarının hedefi olan fakat daha sonra eski günlerine geri dönüş sinyali veren Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin Van Persie, sırrını Hollanda basınıyla paylaştı. Hollandalı yıldız, Aralık ayından beri bir fitness hocasıyla özel idmanlar yaptığını belirtti.



"BİRBİRİMİZE ALIŞTIK"

Algemeen Dagblad'a konuşan 32 yaşındaki isim, halen mükemmel duruma gelmediğini söylerken, "Ama arkadaşlarımın bana, benim de arkadaşlarıma daha çok alıştığımızı söyleyebilirim. Burada futbol İngiltere'ye göre çok farklı. O yüzden biraz fazla zamana ihtiyacım oldu" dedi.

"KENDİMİ FİZİK OLARAK YETERSİZ HİSSETMEYE BAŞLADIM"

Van Persie ilk transfer olduğu dönemde özellikle fizik gücü konusunda takım arkadaşlarına göre daha aşağı seviyede olduğu için eleştirilmişti. Yıldız isim bu sorunun üstesinden nasıl geldiğini de anlattı:

"Geçen sezonun sonundan itibaren kendimi fizik olarak yetersiz hissetmeye başlamıştım. Benim yaşımdayken fizik olarak bir gerileme dönemine giriyorsunuz. Kendini toparlamak daha uzun zaman alıyor, ağrılar artıyor. Yapabileceğiniz en iyi şey fizik seviyenizi en üste çıkarmak. Aralık ayından itibaren İngiltere'den tanıdığım bir fitness uzmanıyla çalışmaya başladım. Onunla her gün ekstra çalışmalar yapıyorum. Pilates ya da başka fitness hareketleri. Yani takım antrenmanları haricinde vücuduma özen göstermeye çalışıyorum."

YATMAYA NİYETLİ DEĞİL

Van Persie röportajın son bölümünde ise hala kanıtlayacağı şeyler olduğunu söylüyor: "Kendime şu soruyu sordum: "Ne yapmak istiyorsun? Birkaç yıl daha oynayıp paraları cebine atmak mı?" Evet, bunu yapabilirim. Harika öğlen yemekleri yiyip keyfime bakabilirim. Ama ben hala birkaç yıl daha en üst seviyede oynayabileceğimi göstermek istiyorum."

Sezonun ilk bölümünde Fernandao ile büyük bir forma rekabetine giren Hollandalı yıldız son dönemde Pereira'nın ilk 11'deki değişmez ismi haline geldi.