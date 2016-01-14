Robin Van Persie Giresunspor maçı sonrasında konuştu

Fenerbahçeli futbolcu Robin van Persie, Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor'u 6-1 yendikleri maçın ardından basın mensuplarına konuştu.



Karşılaşmada iki gol atan Hollandalı oyuncu, "Çok zorlu bir ikinci devre olacak. Çok maçımız var. Şu an ligde Beşiktaş'la biz zirvedeyiz. Şanslar yüzde 50-50 gibi dursa da Galatasaray tekrar yarışta iddialı konuma gelebilir. Bunların hepsi tahmin. Çok fazla diğer takımları düşünmeden maçlara ayrı ayrı hazırlanmamız gerekiyor" dedi.

"FERNANDAO'YLA DAHA ETKİLİYİZ"

Persie, takımın diğer forveti Jose Fernandao'yla aynı anda sahada olduklarında etkili olduklarını ifade ederek, "Fernandao'yla birlikte etkili oynuyoruz. Rakibe göre değişiyor. Rakibin durumu ona müsaade ediyorsa o gün, beraber de oynayabiliriz. Bunu daha da artırabileceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

Takımla uyumunun gün geçtikçe daha fazla arttığını belirten Hollandalı futbolcu, "Bu bir süreç. Bazı yerler de 1 ay bazı yarler 1 yıl olur. Şu an uyumumuz çok fazla arttı. Saha içinde yaptığım koşular, görülmesi zor koşulardır. Bu koşular görülmeye başladıkça sahada keyif alıyorum. Daha fazla gol pozisyonuna giriyorum. Daha çok gol atma şansım oluyor. Uyumumuz arttıkça bundan hepimiz karlı çıkacağız" şeklinde konuştu.

"KENDİMDEN BEKLENTİLERİM YÜKSEK"

Van Persie ayrıca, duygularını saklayan bir insan olmadığını ve mutsuz olduğu zaman bunun yüzüne yansıdığını vurgulayarak, "Kişiliğim bu. Ben duygularımı gizleyemem. Neysem, oyum. Mutsuzluğu açıklamak gerekir, yanlış anlaşılmasın. Çoğunlukla kendimle ilgili mutsuz oluyorum. Kendimden beklentilerim çok yüksek. Çok daha fazla şey vermem gerektiğini biliyorum. Bunları yapamayınca mutsuz oluyorum. Bu ifadem size yansıyor" dedi.

Robin van Persie son olarak Fenerbahçe taraftarından övgüyle bahsederek, "Fenerbahçe taraftarına özel yer açmak istiyorum. Gördüğüm en muhteşem taraftar. Burada oynamaktan ciddi keyif alıyorum" ifadelerini kullandı.