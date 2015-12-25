Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Robin van Persie'den taraftar itirafı

Fenerbahçe'nin süper yıldızı Robin van Persie Antalyaspor karşılaşmasında attığı 2 golle taraftarı mest etmişti, taraftardan övgüyle bahseden yıldız oyuncu flaş açıklamalar yaptı

Robin van Persie'den taraftar itirafı
 Fenerbahçe'nin süper yıldızı Robin van Persie Antalyaspor karşılaşmasında attığı 2 golle taraftarı mest etmişti, taraftardan övgüyle bahseden yıldız oyuncu flaş açıklamalar yaptı

Fenerbahçe, bu sezon ilk kez resmi bir maçta 4 gol attı, kupada Antalyaspor’u 4-2’yle geçti. Galibiyet ve güzel futbol kadar Robin van Persie’nin mücadeleyi 2 golle tamamlaması da herkesi mutlu etti. 



Tecrübeli futbolcu da uzun bir aradan sonra soyunma odasına büyük bir neşeyle girdi. Burada arkadaşlarının tek tek tebrik ettiği Hollandalı yıldız, “Hepinize bana verdiğiniz destek ve saha içindeki yardımlarınız nedeniyle teşekkür ederim. Bundan sonra ben de takıma daha fazla destek olmak için elimden geleni yapmaya devam edeceğim” dedi. 



Hollandalı süperstar, taraftarlara da ayrı bir parantez açarak, “Maç boyunca adeta beni gole zorladılar! Müthiş bir şekilde destek ve moral verdiler. Ben de gollerimle onları sevindirdim. Bundan sonra da taraftarımızı çok daha fazla mutlu edeceğim” diye konuştu. Bu arada Van Persie, hakkında çıkan transfer iddialarının spekülasyondan ibaret olduğunu, Fenerbahçe’den ayrılmayı düşünmediğini dile getirdi. 
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeRobin Van PersieAntalyaspor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.