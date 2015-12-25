Robin van Persie'den taraftar itirafı

, bu sezon ilk kez resmi bir maçta 4 gol attı, kupada

’u 4-2’yle geçti. Galibiyet ve güzel futbol kadar

’nin mücadeleyi 2 golle tamamlaması da herkesi mutlu etti.

Tecrübeli futbolcu da uzun bir aradan sonra soyunma odasına büyük bir neşeyle girdi. Burada arkadaşlarının tek tek tebrik ettiği Hollandalı yıldız, “

Hepinize bana verdiğiniz destek ve saha içindeki yardımlarınız nedeniyle teşekkür ederim. Bundan sonra ben de takıma daha fazla destek olmak için elimden geleni yapmaya devam edeceğim”

dedi.

Hollandalı süperstar, taraftarlara da ayrı bir parantez açarak, “Maç boyunca adeta beni gole zorladılar! Müthiş bir şekilde destek ve moral verdiler. Ben de gollerimle onları sevindirdim. Bundan sonra da taraftarımızı çok daha fazla mutlu edeceğim” diye konuştu. Bu arada Van Persie, hakkında çıkan transfer iddialarının spekülasyondan ibaret olduğunu, Fenerbahçe’den ayrılmayı düşünmediğini dile getirdi.

FenerbahçeAntalyasporRobin van Persie