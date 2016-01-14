Robin van Persie attığı golle taraftarı büyüledi

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda Giresunspor'u Şükrü Saraçoğlu'nda 6-1 mağlup edenFenerbahçe'de maça van Persie'nin attığı son gol damga vurdu.

59. dakikada attığı ilk golle skoru 4-0'a taşıyan F.Bahçe'nin Hollandalı yıldızı van Persie, 82. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve müthiş bir gole imza attı. Markovic'in savunma arkasına attığı pasla ceza sahasına giren Van Persie, önce Emre Can Coşkun'a sonra da kaleci Anıl'a şık çalımlar attı. Kaleyi boşaltan Hollandalı, topu boş ağlara gönderdi ve maçın skorunu belirledi.