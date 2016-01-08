Roberto Mancini'den Felipe Melo'yu üzecek haber

Sezon başında 3,7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'dan ayrılıp Serie A'nın yolunu tutan Felipe Melo'nun, İtalya serüveni yakın zamanda son bulabilir.
İlk yarıda 12 maçta forma giymesine karşın agresif tavırlarıyla dikkati çeken Brezilyalı futbolcu, Lazio maçında yaptırdığı penaltı ve gördüğü kırmızı kartla teknik direktör Roberto Mancini'nin gözünden düştü.
İtalya'nın Tuttospor Gazetesi, Mancini'nin öncelikle Melo'nun aldığı yıllık ücretten indirim isteyeceği, aksi taktirde Sambacı ile yollarını ayrılacağını yazdı. Bu sebeple Inter'in, Marsilya'dan Lassana Diarra'yı kadrosuna katma girişimlerini sürdürdüğü vurgulandı.