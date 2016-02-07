Roberto Carlos'un 300 Bin Euro Kredi Borcu Olay Oldu!

Bir dönem Fenerbahçe'nin formasını giyen ve Türkiye'de çeşitli takımlara hocalık yapan Brezilyalı futbolcu Roberto Carlos'un Rusya'nın Anzhi Mahaçkale takımında oynadığı dönem aldığı 300 bin Euro'dan fazla krediyi yatırmadığı ve bankanın oyuncunun peşine düştüğü iddia edildi.



GERİ ALMAYA ÇALIŞIYORLAR

Gazetem.ru'da yer alan habere göre Rostov Oblastı BaroTemsilcileri Mahaçkale şehrinin takımı "Anzhi"nin eski oyuncusu Brezilyalı Roberto Carlos'un ödenmemiş kredisini geri almaya çalışıyorlar.

KREDİYİ ÖDEMEYİ BIRAKTI

Bir yıldan fazla bir süredir oyuncu ile banka arasındaki sorunu çözmek için uğraşan avukatlar pek bir netice elde edemezken, Donnews.ru'ya açıklama yapan Avukat Evgeniye Stepanova, futbolcunun Rusya'da oynadığı dönemde bir bankadan teminat göstermeden ve kefaletsiz 300 bin eurodan fazla kredi aldığı ve Rusya'dan gittikten sonra kredisini ödemeyi bıraktığı bildirildi. Avukat Evgeniye Stepanova konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Roberto Carlos, Anzhi'de oynarken kredisini ödüyordu, fakat başka bir takıma transfer olunca futbolcu borcunu unutmayı tercih etti. Bu sebepten dolayı kredi faizi birikmeye başladı. Biz kendisini tamamen tesadüfen Türkiye'de havalimanında yakaladık ve sporcu bankaya her ay en az 10 bin euro ödeyeceğine ilişkin anlaşmayı imzaladı. Fakat bunlarda boş sözlerden ibaretmiş."

SÖZLERİNİ TUTMADILAR

Stepanova, Ekim 2015'de İspanya'da yeni bir sürecin başladığını ve Roberto Carlos'un avukatının borcun %30'unun yeni yıla kadar ödeneceğine dair söz verdiğini fakat bu sözü de tutmadıklarını ifade etti.