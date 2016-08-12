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Roberto Carlos'tan mesaj var

Fenerbahçe’nin Brezilyalı eski yıldızı Roberto Carlos, sarı-lacivertli kulüpten teknik direktörlük teklifi gelmesi halinde seve seve kabul edeceğini söyledi.

Roberto Carlos'tan mesaj var

 Brezilyalı efsane, TRT Spor İtalya temsilcisi Dündar Keşaplı’nın sorularını yanıtladı. Fenerbahçe’den teknik direktörlük teklifi alıp almadığı sorulan Roberto Carlos, "Benim için büyük onu olur. Şu ana kadar bana bir teklif gelmedi ama böyle bir durum olursa seve seve giderim. Orada güzel anılarım oldu ve her zaman İstanbul’a dönmek istemişimdir" dedi.

"Fenerbahçe elendiği için üzüldüm"

Roberto Carlos, Fenerbahçe’nin yeni transferler ile yeni futbol sezonunda başarıyı yakalayabileceğini ifade ederek, "Monaco maçını izledim ve Şampiyonlar Ligi’nden elendiği için çok üzüldüm" diye konuştu.

Sarı-lacivertli kulüpten çok güzel anılarla ayrıldığını vurgulayan Carlos, "Güzel bir ekip ve arkadaşlarım vardı. Yine o günlere dönmek güzel olur" açıklamasını yaptı.

"Caner kendini kabul ettirecektir"

Caner Erkin’in Inter’e transfer oluşunu da değerlendiren Roberto Carlos, "Kaliteli, tecrübeli ve çok hırslı bir oyuncu. Caner bana göre Inter’de başarılı olacaktır. Yeni bir lig, yeni bir tecrübe. İnanıyorum kendisini kabul ettirecektir" diye konuştu.

43 yaşındaki futbol adamı, Inter’in başına Mancini’nin yerine Hollandalı teknik adam Frank De Boer’un gelmesiyle ilgili ise, "Inter’i şampiyonluğa taşıyacak, başarılı bir teknik adam" yorumunu yaptı.

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Roberto CarlosFenerbahçeBrezilya
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