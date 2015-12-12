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Roberto Carlos ile Artur Zico karşı karşıya

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyip Sivasspor takımını çalıştıran Roberto Carlos il yine Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan Artur Zico Hindistan super liginde kıyasıya rekabet içinde

Roberto Carlos ile Artur Zico karşı karşıya
 Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyip Sivasspor takımını çalıştıran Roberto Carlos il yine Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan Artur Zico  Hindistan super liginde kıyasıya rekabet içinde
Bir dönem Türkiye'de de takım çalıştıran Roberto Carlos'un Hindistan'daki takımı Delhi Dynamos, Hindistan Süper Ligi yarı finali ilk maçında sahasında Goa takımını 1-0 mağlup etti. Daha önce iki kere karşılaşan bu takımlardan Goa, Teknik Direktörü Artur Zico gülmüştü. 

Başarılı bir sezon geçirip yarı finalin ilk maçını kazanan Delhi Dynamos'da Teknik Direktör Roberto Carlos, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Sadece galibiyeti kutlamak istediklerini kaydeden Carlos, mutlu olduklarını ifade etti. 

Eski Liverpool oyuncusu olan Riise ise "Gol yemeden bitirmek önemliydi. Bunu başardık." dedi.

ZİCO: HENÜZ KAYBETMEDİK

Goa Teknik Direktörü Artur Zico ise daha yarı finali kaybetmediklerini belirterek, "Oyun 180 dakika. Sadece ilk yarı oynandı. Delhi Dynamos evinde iyi mücadele eden bir takım. Bunu da hem ortaya koydukları futbol hem de aldıkları skorla gösterdiler. İki ayaklı bir maç oynuyoruz ve ilk ayağı biz 1 - 0 kaybettik. Bu maçın bir de rövanşı var. Biz şimdi rövanşa odaklanacağız. Bugün için sadece maçı kaybettik, turu kaybettiğimizi düşünmüyorum." diye konuştu.

Bugün yarı finale kalan diğer Atletiko de Kolkata sahasında Chennai takımını ağırlayacak. Rövanş maçları 15 - 16 Aralık'da oynanacak ve adını finale yazdıracak takımlar belli olacak. Hindistan Süper Ligi final maçı ise 20 Aralık'da oynanacak ve kupa sahibini bulacak.
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Roberto CarlosArtur Zico
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