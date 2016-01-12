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Roberto Carlos'a Real Madrid Sürprizi

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve Sivasspor'un teknik direktörü Roberto Carlos Real Madrid'in başına geçen Zinedine Zidane'nin yardımcılığı için teklif aldığı bilgisi alındı

Roberto Carlos'a Real Madrid Sürprizi

 Real Madrid'in efsane isimlerinden Roberto Carlos, İspanyol ekibinde görev yapması için teklif aldığını açıkladı.

Süper Lig'de Sivasspor ve Akhisar Belediyespor'da teknik direktörlük yapan ve halen Hindistan Süper Lig ekiplerinden Delhi Dynamos'u çalıştıran Roberto Carlos, Real Madrid'e dönmek üzere...

CUMA GÜNÜ KARAR VERİLECEK

İspanyol basınına konuşan Roberto Carlos, Real Madrid teknik heyetinde görev yapması için teklif aldığını açıklarken, "Real Madrid'de çalışmak benim için şeref olur. Kulüpteki geleceğim ile ilgili bir görüşme yaptım. Şu anda birkaç boş günüm var ve cuma günü kulüpteki geleceğimle ilgili bir şeyler öğreneceğiz" ifadesini kullandı.

Real Madrid'de sportif direktör olarak görev yapacağını sanmadığını dile getiren Carlos, "Sportif direktör olmak biraz zor. Benim istediğim teknik direktör Zinedine Zidane'den bir şeyler öğrenmek ve ona antrenmanlarda yardımcı olmak" dedi.
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Real MadridRoberto CarlosZinedine Zidane
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