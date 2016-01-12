Roberto Carlos'a Real Madrid Sürprizi

Real Madrid'in efsane isimlerinden Roberto Carlos, İspanyol ekibinde görev yapması için teklif aldığını açıkladı.
Real Madrid'in efsane isimlerinden Roberto Carlos, İspanyol ekibinde görev yapması için teklif aldığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve Sivasspor'un teknik direktörü Roberto Carlos Real Madrid'in başına geçen Zinedine Zidane'nin yardımcılığı için teklif aldığı bilgisi alındı
12 Ocak 2016 Salı 21:05
Real Madrid'in efsane isimlerinden Roberto Carlos, İspanyol ekibinde görev yapması için teklif aldığını açıkladı.