Roberto Carlos'a Real Madrid Sürprizi

Real Madrid'in efsane isimlerinden Roberto Carlos, İspanyol ekibinde görev yapması için teklif aldığını açıkladı.



Süper Lig'de Sivasspor ve Akhisar Belediyespor'da teknik direktörlük yapan ve halen Hindistan Süper Lig ekiplerinden Delhi Dynamos'u çalıştıran Roberto Carlos, Real Madrid'e dönmek üzere...

CUMA GÜNÜ KARAR VERİLECEK

İspanyol basınına konuşan Roberto Carlos, Real Madrid teknik heyetinde görev yapması için teklif aldığını açıklarken, "Real Madrid'de çalışmak benim için şeref olur. Kulüpteki geleceğim ile ilgili bir görüşme yaptım. Şu anda birkaç boş günüm var ve cuma günü kulüpteki geleceğimle ilgili bir şeyler öğreneceğiz" ifadesini kullandı.