Robben Beşiktaş Yolunda!

Şampiyonluk, yeni stat, yeni yıldızlar ve cazip sözleşme, ilk etapta transfer e soğuk bakan 32 yaşındaki oyuncunun fikrini değiştirdi.

Görünen o ki, Şampiyonlar Ligi’nde başarı için gözünü yıldızlara diken Beşiktaş ’ın ilk bombası Robben olacak... Geçen sezon birçok transferde başrol oynayan yönetici Erdal Torunoğulları’nın 2 ay önce Hollanda’ya gittiği ve yıldız futbolcunun babasıyla görüştüğü ortaya çıktı. Bu temasta aynı zamanda oğlunun menacerliğini de yapan Hans Robben’in, “Daha önce Fenerbahçe’den de bir teklif geldi. Ancak Türkiye planlarımız arasında yok” yanıtını verdiği öğrenildi. Fakat Torunoğulları pes etmedi.

Aile faktörü devrede

Hollanda’da iş yapan, fabrikaları olan çok saygın bir aileye mensup Torunoğulları’nın yakın zaman önce yine hatırı sayılır aracılar vasıtasıyla bu kez Robben’in kendisiyle masaya oturduğu bildirildi.

Görüşme Robben’in evinde ve son derece sıcak bir ortamda geçti. Beşiktaşlı yönetici, adım adım gelen şampiyonluk ve dolayısıyla Şampiyonlar Ligi, yeni stat, yeni yıldızlar ve cazip sözleşme teklifini bir kez daha aktardı. İlk etapta, “Gündemimizde yok” diyen Robben ailesinin son görüşmede Türkiye fikrine hayli sıcak bakmaya başladığı ifade edildi. Torunoğulları’nın son buluşmada sezon sonu için bir randevu daha aldığı ve şampiyonluğun resmen ilanından sonra tekrar Robben ile görüşmek için soluğu yurt dışında alacağı kaydedildi. Bu görüşmede Hollandalı futbolcudan net bir yanıt gelmesi bekleniyor.