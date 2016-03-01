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Rizespor - İstanbul Başakşehir Türkiye Kupası ZTK Maçı A Spor Canlı İzle Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda?

Kupada Rizespor rövanş maçında evinde Başakşehir'i ağırlıyor ilk maç 2-0 lık Rizespor üstünlüğü ile tamamlanmıştı, ikinci karşılaşma nefesleri kesecek gibi görünüyor, Başakşehir'in kupaya tutunması için öncelikle gol yemeden 2 gol atması gerekiyor, karşılaşma bugün saat 20:00'da Aspor ekranlarında canlı yayınlanacak!

Rizespor - İstanbul Başakşehir Türkiye Kupası ZTK Maçı A Spor Canlı İzle Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda?
İstanbul Başakşehir karşısında ilk maçta deplasmanda 2-0'lık net skorla kazandıklarını dile getiren Ferah, "Çok önemli bir avantaj elde ettik ama İstanbul Başakşehir'in gücünü biliyoruz. Çok önemli oyunculara sahip ve her an sonucu değiştirebiliyorlar. Biz de bunu bilerek hareket edeceğiz. İstanbul Başakşehir karşısında ilk maçta yakaladığımız avantajı koruyarak yarı final sevinci yaşamak istiyoruz" dedi.

Ferah, takım olarak hem ligde hem de kupada ilerlemenin Anadolu takımları için zor olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadro kalitemizi biliyoruz ama iki kulvarda ilerlemek çok zor. Özellikle sakat oyuncularımızın çokluğu sebebiyle ligde ve kupada aynı kadroyla ilerlemek bizi elbette yoruyor ama teknik ekip ve oyuncularımız bu yükün altından kalkmayı başarıyor. İlk hedefimiz kupada araladığımız yarı final kapısının yüzümüze kapanmaması. Bunu başarabilirsek yarı finalde motivasyonumuz çok daha üst seviyede olacaktır. Ligde de ilk sekiz takım içerisinde kendimize yer bulabilirsek psikolojik baskıyı üzerimizden atmış olacağız."

Ferah, İstanbul Başakşehir karşılaşması için taraftarlardan takımlarına sahip çıkmalarını ve 90 dakika boyunca destek olmalarını istedi.

Bu arada yeşil-mavili ekipte sakatlıkları devam eden Kweuke, Sercan Kaya ve Dhurgham İsmail'in İstanbul Başakşehir karşısında forma giyemeyecekleri kaydedildi.

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