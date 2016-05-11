Rizespor Gaziantep Maçına Odaklandı!

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 14 Mayıs Cumartesi günü Gaziantepspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 14 Mayıs Cumartesi günü Gaziantepspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı süren Robin Yalçın katılmazken Eren Albayrak ve Kweuke fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.



Yeşil-mavili oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Oyuncular, idmanın son bölümünde yarı sahada çift kale maç yaptı.



Futbolcuların istekli göründüğü antrenmanda teknik direktör Karaman, futbolculara sık sık uyarılarda bulunarak onlardan daha dikkatli olmalarını istedi.



İdman, ilk 15 dakikalık bölümünün ardından basına kapalı devam etti.



Bu arada bir grup öğrenci, idman öncesinde teknik direktör Karaman ve futbolcuları ziyaret etti.



Çaykur Rizespor, Gaziantepspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.