Rıza Çalımbay maç sonu tebrik etti!

İlk yarı istedikleri şeyleri yapamadıklarını ifade eden Çalımbay, "İkinci yarı oyun şekli ve oyuncu değiştirerek iyi başladık. Çok iyi pozisyonlar yakaladık. Deplasmanda bir takımın bu kadar pozisyona gireceğini düşünmüyorum ama biz girdik. Hemen hemen orta saha ve forvetteki bütün oyuncular gol pozisyonuna girdi ama son vuruşlarda dikkatli olamadık. Direkten dönen, kaleciden dönen, kalenin içinden dönen toplar oldu" ifadelerini kullandı.

"Eksiklerimizin sıkıntısını yaşadık"

İkinci golü ani ataktan yediklerinin altını çizen Çalımbay, "Beklemediğimiz anda biz gol ararken golü yedik. Eksiklerimizin sıkıntısını yaşadık. Çaykur Rizespor bizden fazla istedi. Oyuncular çok çabaladı ve mücadele etti. Tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.

Çalımbay, bu mağlubiyeti telafi etmeleri gerektiğini vurgulayarak, ikinci yarı oynanan oyundan memnun olduğunu ama defansif hatalardan memnun olmadığını sözlerine ekledi.