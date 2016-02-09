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Rıza Çalımbay isyan bayrağını açtı!

Kаsımpаşа Tеknik Dirеktörü Rıza Çаlımbаy, Gеnçlеrbirliği mаçı аrdındаn kаrşılаşmаnın hаkеminе tеpki göstеrеrеk hakem hatalarından dоlаyı mаğlup оlduklаrını söylеdi

Rıza Çalımbay isyan bayrağını açtı!

 Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa kendi evinde Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maç içinde bazı şansızlıklar yaşadıklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:


"RAHATLIKLA KART GÖSTERİP BİZİ EKSİK BIRAKABİLİYORLAR"

"Yine hakem arkadaşlarımızın hatalarından dolayı mağlup olduk. Bu sezon puan kayıplarının büyük bölümünü hakem hataları yüzünden yaşadık. Özellikle Popov'un kırmızı kartı pozisyonu bir kez daha izledim. Arkadaşımız dokunmuyor. Rahatlıkla kartı gösterip bizi eksik bırakabiliyorlar. Hepsini tebrik ediyorum, Kasımpaşa'ya yapmadıkları kalmadı. Kasımpaşa'nın bütün maçlarında hakem hatası olacağını ve Kasımpaşa aleyhine kararlar verileceğini bilmemiz, ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Dokunma varsa o zaman hakemden özür dileyeceğiz. Ama maalesef yine hakemin yanlış görmesiyle on kişi kaldık ve mağlup olduk."
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