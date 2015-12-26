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Rıza Çalımbay flaş transferi resmen açıkladı

Trabzonspor maçı sonrasında açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay Donk'un gitmesine üzüldüklerini 6 ay sonra mukavelesinin sonlanacağını ve istediği ücreti karşılayamayacaklarını söyledi

Rıza Çalımbay flaş transferi resmen açıkladı
 Trabzonspor maçı sonrasında açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay Donk'un gitmesine üzüldüklerini 6 ay sonra mukavelesinin sonlanacağını ve istediği ücreti karşılayamayacaklarını söyledi

Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, Trabzonspor maçı çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda Ryan Donk için Galatasaray ile anlaşmanın tamamlandığını söyledi.

Öksüz, Donk'un imzasının beklendiğini söylerken; " Biz Donk'u verdik. Donk'un dışında bir başka oyuncumuz için ise, onlara dükkan kapalı diyorum, hiç boşuna gelmesinler" ifadelerini kullandı.

ÇALIMBAY: "DONK GİTMESEYDİ İYİYDİ"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise, Donk için; "Donk top ondayken çok etkili bir oyuncu. Burada da mükemmel bir hava yakaladı. 6 ay sonra mukavele bitiyor. Bizden istediği rakamla, bizim vereceğimiz rakam arasında büyük fark vardı. Gitmeseydi iyiydi. Donk'a yaptıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Herkese örnek olacak bir grafik çizdi. Üstüne koya koya geldi ve transferin en flaş ismi oldu. Galatasaray'da faydalı olur, Galatasaray'ın öyle bir oyuncuya ihtiyacı var" diye konuştu.

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Rıza Çalımbay
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