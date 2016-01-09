Rıza Çalımbay'dan ikinci yarı için önemli açıklamalar

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Bütün amacımız ilk yarıda çizdiğimiz istikrarı devam ettirip, hatta üstüne koymak" dedi.



Antalya'nın Serik İlçesi'ne bağlı Belek turizm merkezindeki Gloria Serenity Resort Otel'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa'da futbolcular bu sabah otelin sahasında antrenman yaptı. Teknik direktör Rıza Çalımbay antrenman sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, kampı değerlendirdi. Kampın son gününde olduklarını söyleyen Rıza Çalımbay, "Geldiğimiz günden bugüne çok güzel çalışma ortamımız oldu. Bir hazırlık maçı oynadık. Bu hazırlık maçlarındaki amacımız tüm sporcularımızı görmek ve ligdeki ilk maçımıza hazır olmak" dedi.

Kısa da olsa kampın verimli geçtiğine işaret eden Rıza Çalımbay, "Bütün amacımız ilk yarıda çizdiğimiz istikrarı devam ettirip, hatta üstüne koymak. Tabi ki birkaç tane transfer görüşmelerimiz var. Bunlar da ligler başlamadan önce bu transferleri gerçekleştirmek. Daha alternatifli, daha geniş bir kadroya sahip olacağız. Biz işimizi çok seviyoruz, çalışıyoruz. Biz bu başarıyı ekibimizle beraber sağlıyoruz. Bizim başarımızdaki en büyük özellik çok güzel bir arkadaşlık havası var" diye konuştu.

Kasımpaşa'da kamp çalışmaları yarın sona erecek. - Antalya