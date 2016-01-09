Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Rıza Çalımbay'dan ikinci yarı için önemli açıklamalar

Kasımpaşa teknik direktörü başarılı hoca Rıza Çalımbay liginin ikinci yarısı için önemli açıklamalarda bulundu, ilk yarıda yakaladıkları tempoyu ve başarıyı devam ettirmek istediklerini söyledi

Rıza Çalımbay'dan ikinci yarı için önemli açıklamalar

 Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Bütün amacımız ilk yarıda çizdiğimiz istikrarı devam ettirip, hatta üstüne koymak" dedi.

Antalya'nın Serik İlçesi'ne bağlı Belek turizm merkezindeki Gloria Serenity Resort Otel'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa'da futbolcular bu sabah otelin sahasında antrenman yaptı. Teknik direktör Rıza Çalımbay antrenman sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, kampı değerlendirdi. Kampın son gününde olduklarını söyleyen Rıza Çalımbay, "Geldiğimiz günden bugüne çok güzel çalışma ortamımız oldu. Bir hazırlık maçı oynadık. Bu hazırlık maçlarındaki amacımız tüm sporcularımızı görmek ve ligdeki ilk maçımıza hazır olmak" dedi.

Kısa da olsa kampın verimli geçtiğine işaret eden Rıza Çalımbay, "Bütün amacımız ilk yarıda çizdiğimiz istikrarı devam ettirip, hatta üstüne koymak. Tabi ki birkaç tane transfer görüşmelerimiz var. Bunlar da ligler başlamadan önce bu transferleri gerçekleştirmek. Daha alternatifli, daha geniş bir kadroya sahip olacağız. Biz işimizi çok seviyoruz, çalışıyoruz. Biz bu başarıyı ekibimizle beraber sağlıyoruz. Bizim başarımızdaki en büyük özellik çok güzel bir arkadaşlık havası var" diye konuştu.

Kasımpaşa'da kamp çalışmaları yarın sona erecek. - Antalya
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Rıza Çalımbay
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.