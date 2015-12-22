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Rıza Çalımbay'dan Flaş Umut Bulut Açıklaması

Galatasaray'ın çok istediği Ryan Donk hakında açıklama yapan Rıza Çalımbay golcü futbolcu Umut Bulut hakkındada itiraflarda bulundu

Rıza Çalımbay'dan Flaş Umut Bulut Açıklaması
 Galatasaray'ın çok istediği Ryan Donk hakında açıklama yapan Rıza Çalımbay golcü futbolcu Umut Bulut hakkındada itiraflarda bulundu

İlk yarıdaki teknik direktör değişikliği sonrasında devre arası transfer isteyen Mustafa Denizli’nin kadrosuna katacağı ilk oyuncu Kasımpaşalı Ryan Donk oluyor.

RIZA ÇALIMBAY: BUGÜN YARIN KESİNLEŞİR

Galatasaray’ın Kasımpaşa’dan istediği Ryan Donk hakkında açıklama yapan Rıza Çalımbay, "Donk’un sezon sonunda sözleşmesi zaten bitiyor. Bizden istediği parayı da karşılayamayız. Son kararı Turgay ağabey(Turgay Ciner) verecek. Bugün yarın netleşir."

"UMUT BULUT’U İSTEDİM VERMEDİLER"

“Ben Galatasaray’dan Umut Bulut’u istedim ancak Mustafa Denizli veremeyeceğini söyledi. Burak’ın sakatlığından dolayı Umut Bulut Galatasaray için çok önemli. Ayrıca Galatasaray’ın bizden Eren Derdiyok’u istemesi gibi bir konu söz konusu olmadı. Olsa da ben Eren Derdiyok’u vermem.

Kaynak : Açık Mert Korkusuz

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