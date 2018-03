Rıza Çalımbay anlaşıldığı kesin gözüyle bakılan Ryan Donk hakkında konuştu

Kasımpaşa Teknik Direktörü Çalımbay'ın röportajı "Donk'un gitmesi kesin değil"- Kasımpaşa Teknik Direktörü Çalımbay: " Galatasaray 'la Donk için görüşüldü. Net şekilde imza veya başka bir şey yok. Donk'un gitmesi kesin değil"- "Trabzonspor karşısında kazanmak için her şeyi yapacağız. Bu maçı kazanırsak ikinci yarıya daha güvenli başlayacağız"- "Genel olarak bu sezon en büyük problemimiz hakem hataları. İnanılmaz hakem hatalarına maruz kaldık" ERKAN TİRYAKİ - Kasımpaşa Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'ın gündemindeki futbolcusu Ryan Donk'un transferinin kesin olmadığını söyledi.Deneyimli teknik adam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hollandalı futbolcunun lacivert-beyazlı takım için çok önemli bir oyuncu olduğunu ve gitmesini istemediğini belirtti.Sezon sonu Donk'un sözleşmesinin sona ereceğini hatırlatan Çalımbay, şunları kaydetti: "Donk'un kalmasını isterim ama sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Kendisi gitmek ister ve kulübün menfaati söz konusu olursa bize söyleyecek bir şey kalmaz. Donk her şeyiyle şu anda takımımızda.Çok iyi ve yararlı bir futbolcu. Onu kaybetmek istemem ama futbolcunun da bir hedefi vardır. Saygı duymak gerekiyor. Giderse başarılar dileriz, gitmezse de bizimle beraber olur."Transfer görüşmelerinin normal olduğunu aktaran başarılı teknik direktör, "Biz de devre arası transfer etmek istediğimiz oyuncuların kulüpleriyle görüşüyoruz. Bunlar gayet normal şeyler. Son kararı başkan verecek. Galatasaray'la Donk için görüşüldü. Net şekilde imza veya başka bir şey yok. Donk'un gitmesi kesin değil. Çok başarılı bir oyuncu. Teklif gelmesi normal" dedi. - "Donk giderse B planımız hazır" Donk'un, Kasımpaşa'nın oyun sisteminde önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Çalımbay, oyuncunun takımdan ayrılması durumunda ise B planlarının hazır olduğunu dile getirdi.Devre arası takviye yapacaklarının sinyalini veren lacivert-beyazlıların teknik direktörü, "Donk gittiği zaman takım etkilenecek. Orta sahamızda çok iyi kurgu oluşturmuştuk. Bir boşluk olacak ama takviye için her şeyi hazırladık. Bende her zaman bir B planı vardır.Oraya rahatlıkla koyabileceğimiz oyuncular var. Devre arası 3-4 takviyeyle daha iyi oluruz. İlk 10'un içinde olmak hedefimiz. İnşallah daha yukarılar olur" ifadelerini kullandı.Sezon başı göreve geldiğinde takıma takviyeler yaptıklarını anlatan Çalımbay, "Göreve geldiğimde gördüğüm şey Kasımpaşa'nın saha içinden çok saha dışında probleminin olduğuydu. Öncelikle takım havasını oluşturmaya çalıştık. Şu anda gayet iyi durumdayız. Şu ana kadar çok iyi bir grafik çizdik. Benim için önemli olan istikrarı yakalamaktı. İlk yarı boyunca da bunu yaptık. Hangi takımla oynarsak oynayalım galibiyet için sahaya çıktık" şeklinde konuştu. - "Trabzonspor karşısında kazanmak için her şeyi yapacağız" Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'de 26 Aralık Cumartesi günü oynayacakları Trabzonspor maçını kazanarak ilk yarıyı galibiyetle kapatmak istediklerini belirtti.Süper Lig'de 29 puanla 5. sırada bulunduklarını hatırlatan ve Trabzonspor'un çok iyi bir takım olduğunu vurgulayan Çalımbay, sözlerine şöyle devam etti: "Trabzonspor kadro olarak sezon başından itibaren şampiyonluğa direkt oynayacak takımların başında geliyor. Çok iyi kadroları var. Oynamayanlardan bile kadro yapabilirsin. Kurdukları kadro şampiyonluk kadrosu. Şu an Sadi hocayla iyi bir hava yakaladılar. Son hafta iyi oynadıkları maçtan sonra da bize geliyorlar. Önemli bir maç oynayacağız. Oyun disiplinimizin mükemmel olması gerekiyor. Trabzonspor karşısında kazanmak için her şeyi yapacağız. Bu maçı kazanırsak ikinci yarıya daha güvenli başlayacağız." - "İkinci yarı farklı olacak" Rıza Çalımbay, ligin ikinci yarısının daha farklı olacağını kaydetti.İlk yarıda her takımın birbirini yendiğini belirten Çalımbay, ligin zirvesiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "İkinci yarıda her şey ortaya çıkacak.Fenerbahçe inanılmaz bir takım kurdu. Fizik olarak da iyi duruma geliyorlar. Herkes Fenerbahçe'yi eleştiriyor ama en az gol yiyen takım. Yabancıları Türk futboluna alıştılar yavaş yavaş. İkinci yarı çok farklı olabilir. Herkes birbirini tanıdı. Şu anda iyi futbol oynama açısından şu takım veya bu takım önde demek yanlış olur." - "En büyük problemimiz hakem hataları" Tecrübeli teknik adam, bu sezon Kasımpaşa'nın hakem hatalarından çok fazla sıkıntı çektiğini vurguladı.Hakem hatalarından dolayı çok fazla puan kaybı yaşadıklarını aktaran Çalımbay, "Genel olarak bu sezon en büyük problemimiz hakem hataları. İnanılmaz hakem hatalarına maruz kaldık. Bunu kesinlikle bilerek yaptıklarına inanmıyorum ama maalesef bu bizim şanssızlığımız diyelim. Özellikle Beşiktaş ve Galatasaray maçlarındaki hakem hatalarının yapılmaması gerekiyordu. Eğer hakem hatalarından puan kaybetmeseydik daha da iyi bir yerde olabilirdik" diye konuştu.Merkez Hakem Kurulunun genç hakemlere şans vermesini destekleyen Çalımbay, ilave yardımcı hakemler konusunda ise "Altıncı hakemlerin çok dikkat etmesi lazım. Altıncı hakemlerin özel yetiştirilmesi ve sadece o görevi yapması gerekir. Bu hafta orta hakem olan gelecek hafta sahaya 6. hakem olarak çıkıyor. Çok farklı görevler. Giden maçlarımız inanılacak gibi değil" şeklinde görüşlerini aktardı. Rıza Çalımbay, ikinci yarıda daha kritik maçlar oynanacağını ve hakem hatalarının telafisi olmayacağının da altını çizdi. - "Futbol başarıya bağlı, kimse geçmişe bakmıyor" Çalımbay, Türkiye'de futbolun başarıya bağlı olduğunu ve kazanılan başarıların çabuk unutulduğunu söyledi.Galatasaray'da Hamza Hamzaoğlu'nun Bursaspor'da ise Ertuğrul Sağlam'ın ilk yarı bitmeden görevlerinden ayrıldığını hatırlatan Çalımbay, şöyle konuştu: "Futbol başarıya bağlı. Kimse geçmişe bakmaz. Hamza hoca, Ertuğrul hoca buna örnek. Olabilir, kötü gidebilirler. İkisine de sonuna kadar destek olunması gerekiyordu.Geçmişi herkes bir anda silebiliyor. Üç büyüklerde çalışıyorsanız bu çok önemli. Sabır diye bir şey yok. Buradaki tek şey yöneticiler. Faruk Süren, Fatih Terim'e, Süleyman Seba da Gordon Milne'e sabretti ve başarılar geldi."2004-2005 sezonunun ortasında Vicente Del Bosque'nin yerine Beşiktaş'ta teknik direktör olduğu dönemden örnek veren Çalımbay, sözlerini şöyle tamamladı: "Beşiktaş'a ikinci yarıda geldim. Takım ligden kopmuştu ama takımı ikinci yarının lideri yaptım. Öbür sezona başladık elimde Carew vardı. En iyi oyuncularımı sattı kulüp. Aldığımız oyuncular gidenleri karşılamadı. Kimse 'transfer yapılmadı' diye hata aramıyor. Hemen antrenörler suçlanıyor. O gün bize tam destek olunmadı. Yabancı bize göre daha şanslı. Daha fazla kredileri oluyor. Yabancı, takımını çalıştırıp evine gider. Yerlilerde böyle olmaz. Nereye giderseniz gidin takımla ilgili soru sorulur."