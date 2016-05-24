Rihanna ve Messi Antalya’ya Geliyor!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 2015-2016 sezonunu Akra Barut Otel’de düzenlediği toplantı ile değerlendirdi. Toplantıda, sezon değerlendirmesi, yeni sezon hedefleri, kombine bilet ve Eto’o Vakfı tarafından düzenlenecek dünya karması maçı hakkında bilgiler verdi.



Toplantıya, Antalyaspor Kulübü Başkanı Gültekin Gencer, As Başkanlar Mehmet Yüksel, Ali İhsan Sav, Okan Alanyalı, Hasan Ali Ceylan, Selman Aksal, Kamer Uğurluel ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Süper Lig’e teknik direktör Yusuf Şimşek’le başladıklarını aktaran Gencer, ardından Portekizli teknik direktör Jose Morais ile yollarına devam ettiklerini söyledi. Ligi ilk 10’da bitirmeyi planlamalarına rağmen 9’ncu sırada bitirmeyi başardıklarını kaydeden Gencer, 5 hafta daha olsaydı Antalyaspor’un Avrupa kupalarına gidebilecek bir başarı göstereceğini aktardı.



Antalyaspor’un bu sezon Türkiye’de maç başı seyirci ortalamasında 6’ncı, Avrupa’da ise 98’nci sırada yer aldığını kaydeden Başkan Gencer, “Gelecek sezon ise Türkiye’de maç başı seyirci ortalamasında 4., Avrupa’da ise 50. sıralara yükselmeyi hedefliyoruz” dedi.



“1 AYDA 30 BİN KOMBİNE”

Bu yıl 17 bin kombine satıldığını ve 50 bin Passolig satış rakamına ulaştıklarını ifade eden Gencer, “Ligde Passolig satışında yedinci sıradayız. Biz bununla yetinmiyoruz, 30 Hazirana kadar 30 bin kombine satmayı hedefliyoruz. Bu yıl hedef 30 bin şehir bunu yapabilir. Antalyaspor, bin 200 seyirci ortalamasından, 7 ile 10 bin seyirci ortalaması ile 6’ncı sıraya çıktıysa, bunda Eto’o’nun etkisinin olduğunu biliyoruz. Türkiye rekorunu kıracağız. 1 ayda 30 bin kombine ile rekor kıracağız” diye konuştu.

Transfer çalışmalarına da değinen Gencer, “Önemli transferler yapacağız. Bunlar nokta transferler olacak. Türkiye’yi sallayacak ciddi transferler olacak. Eto’o Jose Morais projesi devam edecek. Uzun süre bu projenin devam etmesi için maddi ve manevi anlamda üzerimize düşeni yapacağız. Mevlüt Erdinç’in ismi bizle anıldı. Elimizde Ömer Şişmanoğlu gibi bir oyuncu varken onla ilgilenemeyiz. Gaziantepspor kalecisi Karcemarskas defalarca konuştuk. Değişik dönemlerde 3 kez anlaştık. Bugün itibariyle Karcemarskas ve ekibi kulübü kullandıkları ve birbirine düşürdüklerinin farkındasınız. Osmanlıspor’la ismi anılıyor. İmza atma imkanımız olmasına rağmen bugün itibariyle Karcemarskas ile ilgilenmiyoruz ve kesinlikle düşünmüyoruz. Türk futbolu bu tip oyuncular yüzünden birbirine zarar vermesin” dedi.



Fornezzi ile yollarına devam edeceklerine vurgu yapan Başkan Gencer, "Yanında Ozan Evrim Özenç, kontenjanımızı Türk’ten yana kullanacağız. Gençlerbirliği kalecisi 27 yaşındaki Ferhat Kaplan ile anlaştık. İki imza atmaya hazır futbolcumuz daha var. Hoca iki alternatif stoper alınmasını talep etti. Sağ ve ön oyuncu istedi. Orta sahaya iki alternatif istedi. Beşiktaşlı Serdar Kurtuluş yarından itibaren Antalyaspor’da. Orta sahaya İsmail Aissati yarından itibaren oda aramızda olacak. 25 kişi ile kampa gideceğiz” ifadelerini kullandı.



“RONALDİNHO’DA SON GÜN 6 HAZİRAN”

Gündemdeki Ronaldinho transferi hakkında da açıklama yapan Başkan Gencer, “2 yıl daha rahat rahat futbol oynayabilecek durumda. Geçen yıl Ronaldinho bizi davet etti. Konuşalım diye ama biz boyumuzu kilomuzu biliyorduk. Devre arasında ortaya bu transfer çıktı. Şehrin dinamiklerinin bu transfer için seferber olması lazım. Eto’o örneğinden sonra şehir artık turizmciler ve seçilmiş atanmış herkesle tanıtımın ne kadar güzel olduğunu gördü. Bizi bu transferi yapmaya zorlaması gerekir. Her geçen yıl Antalyaspor taraftarı artıyor. Bu coşkuyu yakaladığımızı zaman bu transferin bitmemesi için hiçbir engel olamaz. Biz buna inanırsak şehir ve taraftar istesin Eto’o ve Ronaldinho Antalyaspor kampında olur. Bu transfer için büyük gün 6 Haziran. O gün Eto’o ile Ronaldinho Londra’da buluşacak. Son detaylar konuşulur ve transfer gerçekleşir” dedi.



Geçen sezon 17 yabancı futbolcusunu oynatan tek takımın Antalyaspor olduğunu dile getiren Gencer, hiç oynamadan para alan tek futbolcunun ise Erman Kılıç olduğunu aktardı.

Bazı transferlerinin eleştirildiğini kaydeden Gencer, Danilo’nun bugün 2 milyon Euro gördüğünü, Sakıp’a Fransa’dan teklif olduğunu ve bugün Mbilla’yı istemeyen hiçbir kulübün olmadığını belirtti.



“MESSİ İLE RİHANNA ANTALYA’DA”

Dünya futbol yıldızı ile dünya pop yıldızının Antalya Arenada futbol oynayacağını işaret eden Gencer, “Böyle bir organizasyonun Antalya’da olması büyük bir gurur. 16 Temmuz güzel bir gün olacak. Takımımız 11 Temmuz’da toplanacak. 17 Temmuz’da kampa gidilecek. Messi, Rihanna ile birlikte Antalya Arena’da futbol oynayacak” dedi.



KOMBİNE FİYATLARI

30 Haziran’a kadar sürecek indirimli kombine bilet fiyatlarının kale arkası alt tribünü için 160, kale arkası üst tribün 200, doğu üst tribün 400, doğu alt tribün 500, batı üst tribün 500, batı alt tribünü 750 lira olduğu, Haziran ayından sonra ise kale arkası alt tribün 200, kale arkası üst tribün 240, doğu üst tribün 500, doğu alt tribün 600, batı üst tribün 600, batı alt tribün 850 TL olacağı öğrenildi.