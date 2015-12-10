Rihanna'dan skandal Benzema ve Hamilton açıklaması

Vanity Fair dergisine cesur pozlar veren dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, yeşil sahalarda ter döken Karim Benzema ve pistlerde direksiyon sallayan Hamilton'la alakalı çarpıcı itiraflarda bulundu.

"SEVİŞMEK İÇİN BİRLİKTE OLDUM"

Dergi için röprotaj veren güzel yıldız, Real Madrid'in Fransız golcüsü karim Benzema ve Formula 1 yarışçısı Lewis Hamilton'la yaşadığı ilşikileri de anlattı. Rihanna, ünlü sporcularla yaşadığı ilişkilerde herhangi bir duygusal bağın olmadığını ifade ederken "Benzema ve Hamilnton'la sadece sevişmek için birlike oldum" diye konuştu.

BÜYÜK YANKI BULDU

Rihanna'nın Benzema ve Hamilton'la sadece sevişmek için birlikte olduğunu itiraf etmesi dünya basınının magazin ve spor sayfalarını süslerken sosyal medyada da geniş yankı buldu.

HAMİLTON ESKİ SEVGİLİSİNE GERİ DÖNDÜ

Hatırlanacağı gibi İngiliz pilot Hamilton, kısa bir süre ayrı kaldığı şarkıcı sevgilisi Nicole Scherzinger'le yeniden barıştı.