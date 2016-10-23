Riekerink Trabzonspor maçı sonrası konuştu

Karşılaşmayı değerlendiren Jan Olde Riekerink, "Üzücü bir skor. Taraftarımızı mutlu etmek istiyorduk. Olmadı, üzüntülüyüz. Geriye düştük, bunun iki sebebi var. Çok basit toplar kaybettik ve orta sahadaki baskıda sıkıntı çektik. Rakip orta saha rahat top aldı ve rahat top kullandı. Sonra bütün maç boyu mücadele eden bir takım vardı ama ne yazık ki gol gelmedi" dedi.



Mağlubiyet hakkında Pazar günü değerlendirmeler yapacaklarını söyleyen Riekerink, "Şampiyonluk yolunda her maç önemli. Kaybettiğiniz zaman üzülüyorsunuz ama bu mağlubiyetten ders almalısınız. Yarın (Pazar) bu mağlubiyetle ilgili değerlendirme yapacağız. Buradan alacağımız dersler, şampiyonluk yolunda bize olumlu yansıyacaktır" diye konuşt