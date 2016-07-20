Riekerink'ten forvet açıklaması! Transfer olacak mı?

Hollandalı teknik adam, İsviçre kampında katıldıkları Uhren Kupası’nda bu ülkenin Young Boys ekibi ile 1-1 berabere kalarak, kupayı kaldırdıkları maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.



Riekerink, sezonu kısa bir süre önce açtıklarını ve bazı önemli futbolcularının henüz takıma katılmadığını belirterek, "Kupa kazanmak her zaman çok zevklidir. Bütün takımımla ve teknik ekibimle gurur duyuyorum. Zor bir hafta geçirdik. Ülkede zor günler yaşandı. Takım olarak birbirimize destek verdik. Bugün de çıkıp çok güzel bir takım ruhu ortaya koyduk. Buna ülkemizin, kulübümüzün ve camiamızın ihtiyacı vardı." diye konuştu.



Transferde istek ve beklentilerinin açık olduğunu dile getiren Hollandalı teknik direktör, şöyle devam etti:



"İhtiyacımız olan pozisyonları daha önce de belirtmiştik. Orta saha ve forvete mutlaka takviye yapacağız. Bu zamana kadar iyi performans gösteren arkadaşlarımız da oldu. İkinci kampımızda yeni isimlerin aramıza katılacağını ümit ediyorum. Transfer süreci kolay olmuyor ama yönetimimiz ve başkanımızla çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İstediğiniz oyuncuyu hemen almanız kolay olmuyor. Mutlaka ilerleyen günlerde aramıza katılacak oyuncular olacaktır."



Jan Olde Riekerink, başarılı performansıyla dikkati çeken Portekizli futbolcu Armindo Bruma’nın takımda kalmasını istediğini vurgulayarak, "Ben bu takımın hocasıyım ve Bruma gibi bir oyuncuyu mutlaka takımda tutmak isterim. Çok iyi oyuncu olmasının yanı sıra sosyal yönü de kuvvetli bir isim. Takıma ve kulübe en iyi şekilde katkı veren biri. Kendisinden çok memnunum." ifadelerini kullandı.