Galatasaray'ın yeni hocası Riekerink takımın başına teknik direktör olarak geçti. Riekerink bu görev için aylık 17 bin Euro alacak. Peki Riekerink kimdir? İşte Galatasaray'ın yeni hocası Riekerink hakkında bilgiler.



Süper Lig'in en mütevazı teknik adamı



Hürriyet'in haberine göre Riekerink'in bu davranışı sarı kırmızılı teknik heyetin, Süper Lig'in en az maliyetli antrenör ekibi kadrolarından biri olmasını sağladı. Riekerink'in yardımcılığını yapan Orhan Atik'in maaşı ise ayda 12 bin TL. Kaleci antrenörü Claudio Taffarel'in maaşı ise Riekerink'in kazanacağı ücretle aynı.



Riekerink kimdir?





Galatasaray'ın sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine getirdiği Jan Olde Riekerink, 22 Şubat 1963'te Hollanda'nın doğusunda bulunan Hengelo şehrinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Ajax altyapısından gittiği Sparta Rotterdam'da başlayan Riekerink, bu kulüpte 70 maça çıktı ve 5 golle oynadı. 1986'da geldiği Sparta Rotterdam'dan 4 sezon sonra ayrılan Riekerink, FC Dordrecht ile anlaştı. Dordrecht'te bir sezonda 23 maçta 1 gol atan Hollandalı, son transferini 1991'de Telstar'a imza atarak yaptı. İki sezon da Telstar formasıyla oynayan Riekerink, 1993 yılında çok da başarılı olamadığı futbol kariyerini sonlandırdı.

Teknik direktörlüğünde küme düştüler

Profesyonel futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra antrenör olmaya karar veren Jan Olde Riekerink, 1995 yılında Hollanda'nın altyapısıyla ünlü kulübü Ajax'ın genç takımlarında antrenörlük yapmaya başladı. Burada 7 sene yürüttüğü bu görevin ardından, yeni bir maceraya atılmak isteyen Hollandalı çalıştırıcı, 2002/03 sezonunda Belçika'nın KAA Gent takımında teknik direktörlük görevine getirildi. İlk sezonunu şampiyon Club Brugge'ün 32 puan arkasında 8. sırada tamamlayan Riekerink, sonraki sezonda da 11 lig maçında yalnızca 3 galibiyet çıkarınca 3 Kasım 2003'te Gent ile yolları ayrıldı. 2003/04 sezonunun ortasında Hollanda'da ikinci lig ekiplerinden FC Emmen'in başına geçen ve takımıyla sezonu 8. sırada tamamlayan Riekerink, 2004/05 sezonunda oldukça kötü bir sezon geçirdi ve Emmen 19 takımlı ligde 30 puanla sonuncu oldu.

Co Adriaanse'nin yardımcısıydı

Emmen ile yaşadığı bu sezonun ardından birinci adamlığa ara veren Riekerink, 2005/06 sezonunda Portekiz'in büyük kulüplerinden FC Porto'da teknik direktör Co Adriaanse'nin yardımcılığına getirildi. Porto, bu sezonu en yakın rakibi Sporting Lizbon'un 7 puan önünde şampiyon tamamladı. Sezon sonu Porto'dan ayrılan Riekerink, 2006/07 sezonunda Ukrayna'nın Metalurh Donetsk takımında da yardımcı antrenörlük yaptı.

Çin'de de teknik patronluk yaptı

2007'de Ajax Futbol Akademisi'nde yönetici pozisyona getirilen Riekerink, 2011'e kadar yürüttüğü bu görevden Johan Cruyff ile oluşan fikir ayrılıkları sebebiyle ayrıldı. 2011'den bu yana Çin'de alt yaş grubu milli takımlarını çalıştıran ve Çin Ligi'nin alt yapı direktörlüğü görevini de üstlenen Jan Olde Riekerink, Ahmet Akcan'ın ayrılması üzerine Şubat ayında Galatasaray Altyapı Direktörlüğü görevine atanmıştı.

Koeman ve van Gaal'a danışmanlık yaptı

Başarısız sonuçların ardından teknik direktör Mustafa Denizli ile yolların ayrılması sonucunda Riekerink için Türkiye'de hiç beklenmedik bir görev daha belirdi. Sarı kırmızılı ekibin başında sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevini yerine getireceği açıklanan Jan Olde Riekerink, takımın başındaki ilk maçına da Türk Telekom Arena'da oynanacak Fenerbahçe derbisinde çıkacak.