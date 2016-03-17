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Riekerink derbi için konuştu!

Galatasaray'da göreve yeni getirilen teknik adam Riekerink haftasonu oynanacak derbi ve sezonun geri kalanında yapılacaklarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Riekerink derbi için konuştu!

 Hollanda radyosu NPO Radyo 1'e konuşan Riekerink, sarı-kırmızılı ekipte teknik direktörlüğe getirilmesini "beklenmedik bir gelişme" olarak değerlendirdi.

Galatasaray'ın UEFA'dan aldığı bir yıl men cezasını hatırlatan 53 yaşındaki teknik adam, takımın bu sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanamaması halinde bu cezanın bir sene daha uzayacağını dile getirdi.

Riekerink, "Kupada (Ziraat Türkiye Kupası) yarı finaldeyiz. Kupayı alan Avrupa'ya gitme hakkı kazanacak. Bu yüzden hedefimiz bu" ifadelerini kullandı.

Hafta sonu Fenerbahçe'yle oynayacakları derbinin "yılın maçı" olarak görüldüğüne işaret eden Riekerink, karşılaşmayla ilgili "Güzel bir cadı kazanı olacak" değerlendirmesinde bulundu.

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