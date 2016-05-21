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Rıdvan Dilmen’den Üzen Haber

Eski futbolcu ve ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen’den yaşadığı hastalıklardan dolayı üzücü haber geldi. Detaylar haberimizde.

Rıdvan Dilmen’den Üzen Haber
Yorumcu Rıdvan Dilmen'den üzücü haber geldi. Dünküyazısında bir rahatsızlığı olduğunu ve 3 ay tedavi göreceğini açıklayan Dilmen “Tekrar mutlu ve sağlıklı bir şekilde sizlerle olmak tek dileğim" dedi.
İşte Rıdvan Dilmen'in rahatsızlığı hakkındaki sözleri:

“Siz değerli okuyucularımın bilmesini istediğim bir durum var. Muhtemelen birkaç gün içerisinde duyurulacak bir rahatsızlığım mevcut. Boynumda bir rahatsızlık tespit edildi. Önce siz bilin istedim. Güçlü kalıp dualarınızla 3 ay sürecek iyi bir tedavi dönemiyle bu yaz yazılarımla sizlerle birlikte olacağım. Tekrar mutlu ve sağlıklı bir şekilde sizlerle olmak tek dileğim. Biz de doktorlarımız sayesinde çalışacağız, inşallah toparlayacağız. Dualarınızla iyi olacağımı biliyorum. Her şey Allah'tan… Sizlerin desteğiyle biz de çalışacağız, güçlü olacağız. Herkese sevgiler, sağlıklı günler."
Bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere göre Rıdvan Dilmen'in lenf kanseri olduğu belirtiliyor. Ünlü yorumcu hastalığı ile ilgili detaylı bilgi vermezken kısa süre içerisinde konuyla ilgili bir bilgilendirme yapacağı ifade edildi.
Fenerbahçe kulübü de dün yaptığı açıklama ile eski futbolcuları ve teknik direktörleri Rıdvan Dilmen için geçmiş olsun mesajı yayınladı.
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