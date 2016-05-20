Rıdvan Dilmen’den Üzen Açıklama

Türk futbolunun efsane isimlerinden, Rıdvan Dilmen bugün Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde okurlarına seslendi.



Dilmen, birkaç gün içerisinde duyurulacak bir hastalığının olduğunu belirtirken sevenlerinden dua istedi.



Rıdvan Dilmen'in bugünkü yazısından ilgili bölüm;



"Önce okurlarım...

Siz değerli okuyucularımın bilmesini istediğim bir durum var. Muhtemelen birkaç gün içerisinde duyurulacak bir rahatsızlığım mevcut. Boynumda bir rahatsızlık tespit edildi. Önce siz bilin istedim. Güçlü kalıp dualarınızla 3 ay sürecek iyi bir tedavi dönemiyle bu yaz yazılarımla sizlerle birlikte olacağım. Tekrar mutlu ve sağlıklı bir şekilde sizlerle olmak tek dileğim. Biz de doktorlarımız sayesinde çalışacağız, inşallah toparlayacağız. Dualarınızla iyi olacağımı biliyorum. Her şey Allah'tan… Sizlerin desteğiyle biz de çalışacağız, güçlü olacağız. Herkese sevgiler, sağlıklı günler."



Fenerbahçe'den geçmiş olsun mesajı





Fenerbahçe Kulübü, Rıdvan Dilmen'in rahatsızlığıyla ilgili durumun ortaya çıkmasının ardından resmi sitesinden bir geçmiş olsun mesaj yayınladı. Mesaj şöyle:



Fenerbahçe kulübü de resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak Rıdvan Dilmen'e geçmiş olsun mesajında bulundu. Açıklamada şu sözlere yer verildi;



Eski milli futbolcumuz Rıdvan Dilmen’in bir rahatsızlık geçirdiğini, bugün Sabah Gazetesi’nde yer alan köşe yazısından üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.



Rıdvan Dilmen’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz.