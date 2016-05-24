Rıdvan Dilmen’den Kötü Haber, Lef Kanseri Teşhisi!

Geçtiğimiz günlerde Sabah gazetesindeki köşesinde hastalığını duyuran ve 3 ay boyunca tedavi olacağını belirten eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'e lenf kanseri teşhisi kondu.



1.5 AY ÖNCE FARK EDİLDİ



Skorer'in ulaştığı bilgiye göre; 1.5 ay önce Rıdvan Dilmen'in boynunun sağ tarafında bir kitle fark edildi. Kitle üzerinde tetkikler yapıldı ve biyopsi sonucunda lenf nodlarında tespit edilen kitlenin tümör olduğu ortaya çıktı.



Daha sonra Rıdvan Dilmen'in ameliyata alınmasına karar verildi. Profesör Doktor Nesil Keleş tarafından ameliyat edilen Dilmen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



PROF. DR. OKTAR ASOĞLU: PATOLOJİ SONUÇLARINA BAKACAĞIZ...



Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, bugün ameliyat oldu. Yaklaşık 4 saat süren ameliyatın başarılı geçtiğini belirten Prof. Dr. Oktar Asoğlu, Dilmen'in lenf bezlerinin koruyucu amaçlı çıkartıldığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde ciddi bir sağlık sorunu olduğunu açıklayan spor yorumcu Rıdvan Dilmen bugün özel bir hastanede ameliyat oldu. Yaklaşık 4 saat süren ameliyatın ardından açıklama yapan Prof. Dr. Oktar Asoğlu, Dilmen'in sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Asoğlu, ameliyatın başarılı geçtiğini belirterek, “Boyunda yer alan sağ tarafta, bademcik dediğimiz bölgede bir hücresel dönüşüm şüphesi nedeniyle o bölge çıkartılmış yine koruyucu amaçlı bölgesel lenf bezleri temizlenmiştir. Ameliyatı çok başarılı geçmiştir. Yaklaşık 3 ya da 4 gün daha hastanemizde misafir olduktan sonra kendisi tekrar aranıza dönecek. Bu birkaç günlük süreç içerisinde patoloji raporları da elimize geçtikten sonra ek bir tedavi gerekip gerekmeyeceğine hastanemizde mevcut olan arkadaşlarımızla ortak toplantıda karar vereceğiz. Bugün için söyleyebileceğimiz şey, güzel bir ameliyat geçirdi. Kendisinin genel durumu oldukça iyi. Morali yerinde. Sevenleri yanından hiç ayrılmıyor. Kısa bir süre sonra da hastanemizden taburcu etmeyi planlıyoruz. Bölgesel lenf bezleri koruyucu amaçlı çıkartıldığı için yaklaşık olarak ameliyat bir buçuk iki saat civarında sürdü ama hastalar ameliyathaneye girdiği zaman belirli bir hazırlık safhası var, uyanma safhası var. Onları eklediğimiz zaman 3 buçuk-4 saate çıkıyor. Çok başarılı bir ameliyat geçirdi” diye konuştu.



SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ



Dilmen, birkaç gün içerisinde duyurulacak bir hastalığının olduğunu belirtirken sevenlerinden dua istemişti.



Dilmen'in o yazısı şu şekildeydi;



"Önce okurlarım...

Siz değerli okuyucularımın bilmesini istediğim bir durum var. Muhtemelen birkaç gün içerisinde duyurulacak bir rahatsızlığım mevcut. Boynumda bir rahatsızlık tespit edildi. Önce siz bilin istedim. Güçlü kalıp dualarınızla 3 ay sürecek iyi bir tedavi dönemiyle bu yaz yazılarımla sizlerle birlikte olacağım. Tekrar mutlu ve sağlıklı bir şekilde sizlerle olmak tek dileğim. Biz de doktorlarımız sayesinde çalışacağız, inşallah toparlayacağız. Dualarınızla iyi olacağımı biliyorum. Her şey Allah'tan… Sizlerin desteğiyle biz de çalışacağız, güçlü olacağız. Herkese sevgiler, sağlıklı günler."



