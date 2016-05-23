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Rıdvan Dilmen’den Kötü Haber Geldi!

NTVSpor’da yayınlanan 90 dakika programında yorumcu olan ve sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapan eski futbolcu Rıdvan Dilmen’den kötü bir haber geldi.

Rıdvan Dilmen’den Kötü Haber Geldi!

 İşte Rıdvan Dilmen'in dünkü yazısındaki o bölüm;

"Önce okurlarım...
Siz değerli okuyucularımın bilmesini istediğim bir durum var. Muhtemelen birkaç gün içerisinde duyurulacak bir rahatsızlığım mevcut. Boynumda bir rahatsızlık tespit edildi. Önce siz bilin istedim. Güçlü kalıp dualarınızla 3 ay sürecek iyi bir tedavi dönemiyle bu yaz yazılarımla sizlerle birlikte olacağım. Tekrar mutlu ve sağlıklı bir şekilde sizlerle olmak tek dileğim. Biz de doktorlarımız sayesinde çalışacağız, inşallah toparlayacağız. Dualarınızla iyi olacağımı biliyorum. Her şey Allah'tan… Sizlerin desteğiyle biz de çalışacağız, güçlü olacağız. Herkese sevgiler, sağlıklı günler."

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İşte Sarı-lacivertli ekibin resmi sitesinden yapılan açıklama; 'Eski milli futbolcumuz Rıdvan Dilmen’in bir rahatsızlık geçirdiğini, bugün Sabah Gazetesi’nde yer alan köşe yazısından üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Rıdvan Dilmen’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz.' denildi.

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