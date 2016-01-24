Rıdvan Dilmen Osmanlıspor Galatasaray Maçını değerlendirdi

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;



"Osmanlıspor 2 net pozsiyonu gole çevirebilseydi maçı koparabilirdi. Sneijder'in bir şutu direkten döndü. O pozisyonda maçın kopmasına neden olabilirdi. Sinan Gümüş müthiş yetenekli bir işe imza attı ve golün olmasına yardımcı oldu. "

'Muslera'nın bu golleri yememesi lazım'

"Galatasaray gibi bir takımın santra ile birlikte uzun topla böyle gol yememesi lazım. Maç bir anda Galatasaray'ın eline gelmişti. Ancak iki golde de Muslera'nın ciddi hatası var. Muslera gibi bir kalecinin bu tarz hataları yapmaması lazım. Hem kendi pozisyonunu hem de defansı bozdu."

'Galatasaray çok pozisyon verdi'

"Galatasaray defansında ciddi hatalar yapılıyor. Özellikle çizgilerde sıkıntı var. Yeni transfer yine oynamıyor. Oyuncuların mevkilerin değişmesine rağmen yine pozisyon veren bir Galatasaray karşımızdaydı."

'Sürpriz olmadı'

"Benim için bu sonuç çok sürpriz olmadı. Galatasaray taraftarları bunlara hazırlıklı olsun. Galatasaray fiziki olarak hazır değil. Galatasaraylı oyuncular ve teknik direktör de artık ligde şanslarının kalmadığını biliyorlar."

'Rakiplerini yense bile...'

"Galatasaray kendi sahasında hem Fenerbahçe'yi hem de Beşiktaş'ı da yense bile yine iddialı bir duruma gelemiyor. Muslera bugün çok kötüydü. 3 golde de hatası vardı."



'Hedef Avrupa ve Türkiye Kupası olmalı'

"Geçen senenin 3 kupalı şampiyonu, 19 haftada 27 gol yiyorsa bir sıkıntı var. Galatasaray hedefini Avrupa Kupası ve Ziraat Türkiye Kupası'na yönlendirmeli. "

'Transferde dur denilmeli'

"Galatasaray yönetimi UEFA gibi kritik bir karar varken transferde dur demeli. Donk ve Linnes'ten sonra frene basmalı. Haddimize değil ama UEFA ile sıkıntı varsa Galatasaray transfer yapmamalı. Bu sene başarı ve yatırım değil, çalışma senesi."