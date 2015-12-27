Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın şampiyonluk şansını değerlendirdi

'ın maça başladığı orta saha kurgusunun hayal kırıklığı olduğunu belirten

, Sarı Kırmızılılar'ın şampiyonluk şansının en fazla yüzde 10 olduğunu belirtti.

“Kadro hayal kırıklığı”

Kayseri

çıkışta olan bir takım. Her geçen gün iyiye gidiyorlar. Sneijder’in olmaması önemli ama Galatasaray’ın temel sorunları var. Ben açıkçası bugün kadroyu görünce hayal kırıklığına uğradım. Bu, 8 puan önde olan takımın orta sahasıdır. 8 puan gerideki takımın değil. Galatasaray ilk yarı 17 maçta 21 puan kaybetti. Son 4 yılda 3 kez şampiyon olan bir takımdan bahsediyoruz. Önünüzde iki takım olursa ve 5-6 puan fark yemeye başlarsanız, oyuncular da yavaş yavaş kopmalar başlar. Yüzde 10 kaldı ya da kalmadı şampiyonluk şansı. Sadece bir takımla çekişse belki. Mustafa hoca Beşiktaş’la altıncılıktan geldi, şampiyon oldu ama Beşiktaş ve Galatasaray’ın erken koptuğu bir zamandı.

“Denizli yönetimle konuşur”

Mustafa hoca ‘Ben kariyerimi koydum ortaya… Her gün kötüye gidiyoruz’ diye düşünüp, yönetimle transfer konusunu mutlaka konuşacaktır. Ancak medyada belirtildiği gibi öyle yıldız transferi ya da yüksek maliyetli oyuncu transferi beklememek lazım”

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