Rıdvan Dilmen'e göre derbinin kahramanı Vitor Pereira

NTVSpor'da yayınlanan %100 Futbol programında Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 2-0 yendiği derbiyi değerlendirdi.



"PEREIRA BİZE YEDİRDİ"

"Biz maç önü yorumu yaparken biraz da şımarıklık yaptık Nani nasıl oynatılma diye ama Vitor Pereira bize yedirdi. Volkan Şen ve Alper Potuk ikilisi görevini çok iyi yaptı. Fenerbahçe'nin attığı golde çok güzel bir çalışmaydı. Ben Fenerbahçe'yi çok beğendim. Bu yüksek tempoda koparabilirdi maçı da. Bu haftaya kadar Beşiktaşlı futbolcuları bu kadar baskı altında görmemiştim." dedi.

"İNANILMAZ BİR TEMPO VAR"

"Caner ve Beck atılmalıydı" diyen Dilmen, "Muhtemelen yoğun tempodan dolayı 60. dakikada Diego yerine Ozan Tufan girebilir. Fenerbahçe'nin yedek kulübesi çok güçlü. Bu oyun 90 dakikalık bir oyun değil ama şansı yedek kulübesi. Mehmet Topal ve Souza, orta sahada üstünlük kurdu. Caner Erkin'in ve Beck'in kırmızı kartla oyun dışında kalması gerekirdi. Cüneyt Çakır, Caner Erkin'i bir pozisyon daha yaparsa kırmızı kartla atacak. Pereira'nın Hasan Ali Kaldırım'ı oyun sokması gerekebilir. Caner'in kredisi kalmadı." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE MAÇI HAK ETTİ"

Ünlü yorumcu, "İlk yarıda da Quaresma'nın pozisyonları var. 2 ayrı yarı izledik. Bu tempoyla nasıl maç biter diye sormuştum. Benim çocukluk yaşlarında seyrettiğim derbiler de bile ilk yarıdaki tempoyu hiç görmedim. Kulübe avantıjını düşünerek Fenerbahçe tempolu başladı. Fenerbahçe ilk yarı maçı bitirebilirdi. Korkunç bir taraftar baskısı ile muhteşem bir Fenerbahçe izledik. 2. yarıda iş Beşiktaş'ın lehine döndü. Gol pozisyonları yakaladı. Beşiktaş Fenerbahçe'nin üstüne gelmeye başlayınca Pereira deveye girdi. Fenerbahçe özellikle ilk yarı da maçı haketti."

"BUNDAN SONRA HATAYA YER YOK"

Kadıköy'deki atmosferi öven Dilmen, "Saracoğlu gerçekten bir deplesman. Lig yüzde 50 yüzde 50'ye geldi. 2010-2011 senesi gibi bir lig izliyoruz. Bugün Fenerbahçe kaybetse ligi kaybedebilirdi. Bundan sonra hataya yer yok." dedi.

"GÜNÜN ADAMI PEREIRA"

Pereira'dan övgüyle bahseden Dilmen, "Şenol Güneş kazanmaya geldiği belliydi ancak ilk yarı maçın kilidini çözen taraf oldu. Hakemin göstermediği kartlar da tartışılır. Volkan Demirel süper oynadı. Kjaer, Van Persie ve Volkan Şen iyi oynadı ama günün adamı Pereira'ydı. Yürekli oynadı ve taktiksel değişikliklerle oyuna etki etti. Alper Potuk tercihi sürprizdi. Volkan Şen'i de tercih edebilirdi ancak özel bir oyuncu ve çalım atma yetenepğine sahip bir oyuncu olduğu için doğru bir tercih yaptı." dedi.