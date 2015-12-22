Rıdvan Dilmen dün oynanan Osmanlıspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında oynanan Osmanlıspor - Beşiktaş maçını analiz etti.

NTV Spor’da yayınlanan %100 Futbol adlı programda konuşan Dilmen, devre arasındaki yayında şu ifadeleri kullandı:

"Son dakikada sarı kartlı oyuncunun yaptığı pozisyon penaltı. İzleyiciler lütfen kale arkası çekimine baksınlar. Bir de oyuncunun sarı kartı var. Maç değişebilir. Pozisyonu 3 hakem de göremedi. Dönüşünde de Oğuzhan sarı kart aldı. Hakem, skoru değiştirecek bir hata yaptı."

‘Beşiktaş en kötü futbolu oynadı’

Dilmen, Kartal’ın 3-2 maçın ardından yayınlanan programda ise şöyle konuştu:

"Beşiktaş 16 hafta itibariyle en kötü futbolunu oynadı. Buna rağmen skor alması önemli. Şenol Güneş, skoru değiştirecek Oğuzhan ve Quaresma’yı çıkarmasına rağmen sahada Gomez ve Sosa var. Gökhan Töre’nin bir problemi olduğu kesin. Ya kilo, ya sakatlık, ya başka bir şey. Bir problem var. Beşiktaş bugün bloklar arasında dengeyi kuramadı. Maç Osmanlı’nın lehine gelişti."