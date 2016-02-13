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Rıdvan Dilmen'den İngiltere Teklifi İddiası!

NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen İngiltere'nin Türkiye'ye hazırlık maçı teklif ettiğini belirtti.

Rıdvan Dilmen'den İngiltere Teklifi İddiası!
NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen İngiltere'nin Türkiye'ye hazırlık maçı teklif ettiğini belirtti.

Ntv'de yayınlanan %100 Futbol programında konuşan Rıdvan Dilmen, A milli takımın hazırlık maçı programı hakkında önemli bir bilgi verdi.

Dilmen, Türkiye'nin İngiltere'den hazırlık maçı teklifi aldığını söylerken, "22 Mayıs'ta Wembley'de maç yapmamız için teklifte bulundular" dedi.

Türkiye'nin İngiltere Futbol Federasyonu'na verdiği cevap konusunda ise Rıdvan Dilmen'den bir yorum gelmedi...

A milli takım 29 Mart'ta Avusturya, 24 Mart'ta da İsveç ile bir hazırlık maçı yapacağını açıklamıştı.

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TürkiyeIngiltereRıdvan DilmenNTV Spor
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